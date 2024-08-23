TOKEN2049新加坡站展位已售罄

一級方程式世界冠軍、流行文化偶像以及Web3、AI、金融和科技領域的創辦人和行政總裁將齊聚TOKEN2049新加坡站，組成一支實力非凡、陣容龐大的演講嘉賓天團。新增嘉賓包括甲骨文紅牛車隊一級方程式賽車手Max Verstappen、格林美獎提名歌手Iggy Azalea以及Blueprint創辦人Bryan Johnson。他們將與此前公佈的演講嘉賓一同亮相，包括幣安(Binance)行政總裁Richard Teng、Solana創辦人Anatoly Yakovenko、舉報人Edward Snowden、知名企業家Balaji Srinivasan等。

TOKEN2049聯合創辦人Alex Fiskum表示：「我們很高興能夠舉辦今年規模空前的加密貨幣盛會。與去年相比，參會人數增加了一倍以上，濱海灣金沙酒店的會場規模亦顯著擴張，所有展位更是在活動前一個月便早已售罄。我們預計將有2萬名與會者共襄盛舉，門票熱銷預示著我們有望在活動前夕即告滿座。我們滿懷期待，誠邀全球加密貨幣社群下月蒞臨新加坡，共同體驗迄今為止最具活力和沉浸感的TOKEN2049。」

知名天使投資人、企業家Balaji Srinivasan亦表示：「TOKEN2049是全球最大的加密貨幣會議，此次在新加坡舉行。我將在活動上向大家介紹我們新的網絡學校 ns.com 。」

今年活動的一大新亮點是TOKEN2049首次推出的初創企業競賽NEXUS。這一頂級平臺向雄心勃勃的早期加密貨幣項目發出最後召集令，邀請它們在全球舞臺上展開競爭。入選者將努力給數千名與會者以及由頂級風險投資人組成的評審團留下深刻印象，力爭成為下一個加密貨幣領域的獨角獸企業。

TOKEN2049新加坡站的冠名贊助商包括領先的加密貨幣交易所、Web3科技公司OKX；領先的加密貨幣交易所、切爾西足球俱樂部官方合作夥伴BingX；為全球所有人提供去中心化商業和社區的TRON DAO；新一代Web3投資者、做市商DWF Labs；全球領先的加密貨幣交易所、Web3公司Bitget；增長最快的受監管數碼資產交易所之一Bullish，以及專為電訊結算量身打造的Web3新銀行Zeebu。

TOKEN2049新加坡站承諾提供無與倫比的體驗，誓將整座獅城打造為創新和交流中心。TOKEN2049周活動將於9月16日至22日期間舉辦超過500場邊會活動，確保溝通交流和合作的機會無處不在。

欲瞭解更多信息並搶購門票，請瀏覽： https://www.asia.token2049.com/

美通社(PR Newswire)是TOKEN2049新加坡站的社群合作夥伴。

TOKEN2049聯合創辦人Alex Fiskum可接受採訪。

TOKEN2049新加坡站的完整講者名單可點擊此處查看。

關於TOKEN2049

TOKEN2049是一個全球性的Web3活動系列，每年在新加坡和杜拜舉辦一次，旨在讓全球加密貨幣生態系統的決策者相聚一堂，溝通交流並塑造行業未來。TOKEN2049是企業家、機構、業內人士、投資者、建設者以及對加密貨幣和區塊鏈行業有濃厚興趣的人士的頂尖聚會場所。

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