TOKEN2049 Singapore有望成為全球最大的Web3盛會，預計吸引20,000名參與者，會外活動超過500場

作為全球規模最大、最著名的加密貨幣和區塊鏈活動，今年的 TOKEN2049大會將打破所有記錄

TOKEN2049將在濱海灣金沙和新加坡各地舉行，有望提供前所未有的沉浸式盛會體驗

主要演講嘉賓包括Binance首席執行官Richard Teng、Solana創始人Anatoly Yakovenko、多產企業家Balaji Srinivasan、告密者Edward Snowden、Maelstrom首席信息官Arthur Hayes、Schelling AI創始人Emad Mostaque等

新加坡2024年6月28日 /美通社/ -- 全球最大的加密貨幣會議 TOKEN2049 今年將會回到新加坡舉辦其備受期待的精彩活動，大會公布了首批主題演講者和知名冠名贊助商名單。該活動將在2024年一級方程式新加坡大獎賽周末之前，於2024年9月18日至19日在濱海灣金沙舉行。

TOKEN2049將迎來150多個國家的20,000名與會者，屆時將再次回歸亞洲領先經濟中心—新加坡。大會將聚集行業領袖和全球文化偶像，分享未來的潮流趨勢。繼2023年取得巨大成功之後，今年的TOKEN2049將於9月16日至22日在新加坡各地舉辦500多場會外活動。由於需求空前旺盛，90%的展覽空間已經售罄，TOKEN2049的票價也將於今天（6月28日）晚上11:59（GMT+8）上調。

今年的TOKEN2049 Singapore將為與會者帶來獨特的盛會體驗。會場的四個樓層將布滿豐富多彩的活動，將新一代Web3技術與各種娛樂活動完美融合。展覽樓層設有互動式VR區域、身臨其境的AI藝術體驗、室內攀巖巨石、競技乒乓球、籠式足球和混合武術等設施，這些僅是眾多活動中的一部分。TOKEN2049不僅僅是一場會議，還提供了一個集娛樂與學習於一體的環境。TOKEN2049社區將成為新加坡的新標志，數千名參與者將乘坐品牌巴士和標志性的腳踏三輪車游覽新加坡，確保大家能夠在整個活動周輕松愉快地參與各項活動。

首次亮相的是TOKEN2049的全新初創企業競賽，這場競賽將揭開新一代Web3項目的神秘面紗。數百名有抱負的申請者將經過嚴格評估，只有最具創新性的前10名項目才有機會在全球舞台上首次展示他們的創新成果。

在籌備迄今為止規模最大、最具沉浸感的活動時，TOKEN2049聯合創始人Alex Fiskum表示：「TOKEN2049一直是匯聚創意、技術和文化的全球平台，旨在激發靈感和提供娛樂體驗。今年，我們將重新打造會議體驗，創造一個獨一無二的盛會。我們相信，TOKEN2049 Singapore將超出所有人的預期，屆時將有20,000名與會者參加，500多場會外活動貫穿整周。票務和展覽需求已創下歷史新高，我們的工作才剛剛開始，這將是全球最具影響力的Web3盛會。隨著活動臨近，我們期待與大家分享更多令人激動的最新消息。」

首輪確認參會的200多位演講者包括Binance首席執行官Richard Teng；Solana創始人Anatoly Yakovenko；創始人、投資人兼《The Network State》作者Balaji Srinivasan；告密者Edward Snowden；Maelstrom首席信息官Arthur Hayes；以及Schelling AI創始人Emad Mostaque，更多行業領袖名單將在接下來的幾個月內揭曉。

TOKEN2049 Singapore的冠名贊助商包括領先的加密貨幣交易所和Web3技術公司OKX；領先的加密貨幣交易所、切爾西足球俱樂部的官方合作伙伴BingX；致力於為所有人提供去中心化商業和社區的TRON DAO；新一代Web3投資者和做市商DWF Labs；全球領先的加密貨幣交易所和Web3公司Bitget；以及發展最快、受監管的數字資產交易所Bullish。

有關TOKEN2049 Singapore的更多信息和持續更新，請訪問： https://www.asia.token2049.com/。

美通社是TOKEN2049 Singapore的社區合作伙伴。

TOKEN2049聯合創始人Alex Fiskum可接受采訪。

關於 TOKEN2049

TOKEN2049是全球Web3系列活動，每半年在新加坡和迪拜舉辦一次，期間全球加密生態系統的決策者在這裡溝通交流、塑造行業。TOKEN2049為企業家、機構、業內人士、投資者、構建者以及對加密貨幣和區塊鏈行業有濃厚興趣的人士提供了重要的會議場所。

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SOURCE TOKEN2049