全球最大加密會議TOKEN2049再創輝煌：吸引超過2萬名與會者，舉辦超800場周邊活動

會議不僅是加密世界眾多重磅發佈和發展的舞臺，還提供了廣泛的社交和合作機會。亮點包括TOKEN2049首次舉辦的NEXUS初創企業大賽，10名決賽選手同台競技，爭取贏得頂級風投的青睞，力爭成為下一個加密獨角獸。與會者還瞭解到Balaji Srinivasan的全新「網絡學校」、Solana發佈的新加密手機「Seeker」以及BitGo即將推出的穩定幣。Vitalik Buterin的演講也為觀眾帶來了驚喜，

他特別以致敬過往加密專案的歌曲來結束演講。

TOKEN2049聯合創辦人Alex Fiskum表示：「TOKEN2049新加坡不僅僅是一個活動，它標誌著全球加密行業的歷史性里程碑。2萬名與會者、400多個參展商和800多場周邊活動讓我們為全球最大的加密聚會設立了全新標準。回饋非常熱烈，我為團隊的辛勤付出感到無比自豪，他們的奉獻使這一成就成為現實。TOKEN2049將繼續在塑造行業未來的道路上前行，我們期待在明年4月的迪拜會議上帶來更加身臨其境的變革體驗。」

TOKEN2049的官方盛大派對「AFTER 2049」在Marina Bay Sands的空中花園觀景臺舉行，嘉賓在57層的高度欣賞了F1夜賽的壯觀景象，同時享受了頭牌DJ WhoMadeWho和Da Capo在新加坡的首次演出。派對的360度環繞聲系統由Polygon Production首次在新加坡亮相，為參加者帶來了真正沉浸式的音頻體驗。

繼TOKEN2049新加坡的巨大成功之後，會議將轉戰迪拜，計劃於2025年4月30日至5月1日在五星級度假村Madinat Jumeirah舉行，屆時將為與會者帶來更加沉浸式和互動的體驗。

TOKEN2049還將在2025年10月1日至2日重返新加坡，繼續作為全球Web3日曆中的旗艦活動。

更多關於TOKEN2049迪拜的詳細資訊和最新更新，請瀏覽： https://www.dubai.token2049.com/ 。

關於TOKEN2049

TOKEN2049是一個全球Web3活動系列，每半年舉行一次，分別在新加坡和迪拜舉辦，全球加密生態系統中的決策者在此連接，交流思想，建立網路，塑造行業。TOKEN2049是企業家、機構、行業內部人士、投資者、建設者和對加密和區塊鏈行業有強烈興趣的人的首選會面地點。

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SOURCE TOKEN2049