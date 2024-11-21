Toku完成500萬美元A+輪融資，並任命新加坡前部長林惠華擔任顧問委員會主席

新增戰略領導力：林惠華出任顧問委員會主席

林惠華，新加坡前部長，是公私部門的管理精英，為Toku帶來了管理、財務及戰略方面的卓越專長。自1996年當選新加坡國會議員，便開始了她輝煌的職業生涯，先後擔任國會多個要職及部長崗位，深諳經濟政策及監管事務。在私營領域，林惠華曾任淡馬錫控股(Temasek Holdings)董事總經理，主導戰略重組與合作事宜。目前，她身兼多家企業董事，依然活躍於私募股權投資界。

Toku創始人兼首席執行官Thomas Laboulle表示：「我們非常榮幸能請到林惠華女士擔任我們的顧問委員會主席。她傑出的領導能力、深厚的經驗專長和公認的戰略眼光將對我們下一階段的發展發揮重要作用。她的加入與我們為市場帶來高影響力解決方案並推動Toku成為客戶體驗技術佼佼者的使命不謀而合。」

談及新職位，林惠華表示很樂意為Toku的宏偉征程貢獻力量。「能幫助Toku更深入地拓展區域市場和不同行業，我倍感欣喜。我期待運用自身經驗，幫助制定業務戰略，並擴大企業雲和客戶體驗解決方案的版圖。」

推動AI解決方案，重新定義客戶體驗

最新資金將用於支持Toku繼續開發AI聊天和AI語音代理技術，旨在以多種語言和地方方言提升客戶互動。Toku的專有解決方案在語言文化多元市場中尤顯珍貴，不僅非常適合亞太地區，而且也適合南美和歐洲等其他地區。

Laboulle表示：「我們致力於打造能夠出色處理複雜語言和語音交互的AI解決方案，尤其是在主流提供商往往無法勝任的環境中。有了這筆最新投資和林惠華女士的指導，我們完全有能力為全球企業帶來創新和適應性強的解決方案。」

實現盈利並推動全球擴張

Toku的目標是在2024年實現3000多萬美元營收，並實現淨盈利。憑借這筆融資，Toku將鞏固亞太地區商業版圖，重點擴大香港業務，同時開闢南美和歐洲等新地區的市場機會。

通過聚焦收入增長、成本控制和精準市場佈局，Toku預計將在2025年實現正向現金流，同時擴大運營規模，以滿足各市場日益增長的需求。

Betatron Venture Group管理合夥人兼首席執行官Matthias Knobloch表示：「我們的投資策略聚焦於在亞洲快速增長的市場中發掘並培育B2B技術的佼佼者。Toku已在客戶體驗技術方面展現出領先優勢，我們很高興能支持其創新與擴張，助其成長為全球性企業。」

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關於Toku

Toku總部位於新加坡，專為企業提供基於雲的創新通信與互動解決方案，助其提升客戶體驗。憑借其在亞太區的深厚專長和不斷拓展的全球佈局，Toku平台集一體化聯絡中心、可編程API和生成式AI功能於一體，涵蓋轉錄、摘要、對話分析及虛擬客服。其解決方案無縫對接客戶數據與業務流程，簡化互動流程，助力企業實現可持續增長。Toku深受各大品牌信賴，助力企業優化成效，深化客戶關係。

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關於Betatron Venture Group

Betatron Venture Group是一家專注退出的風投基金，主要投資香港和新加坡的早期科技企業，聚焦於亞洲製造、物流、建築、金融、貿易及通信等關鍵行業的數字化轉型。

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SOURCE Toku