Tokyo Tourism Connection將為全球旅遊行業專業人士舉辦專屬活動

活動名稱：2025年東京虛擬之旅

1)東京島嶼休閒遊——八丈島

2)東京新風尚

主辦方：東京觀光財團

地點：https://tokyotourismconnection.jp

形式：線上

目的：讓參與活動的旅遊行業專業人士，能夠探索東京的隱藏瑰寶和未被發現的美景，助力開發新的東京旅遊套餐，並獲取加強新合作夥伴關係的靈感。

目標群體：旅遊行業專業人士

語言：僅限英語

參與方式：免費（需在官方網站上提前註冊）

註冊網址：https://tokyotourismconnection.jp

活動細節

1.東京島嶼休閒遊——八丈島

時間：2025年2月10日（星期一）至2025年2月15日（星期六）

概述：讓我們一起探索八丈島的自然與文化，這是一座位於東京、以其豐富的自然環境而聞名的島嶼。

在這裡，您將享受徒步穿越林間小道和品嚐美味當地菜餚的悠閒時光，體驗一次完美的放鬆之旅和可持續旅遊。

本次活動應該能夠為您規劃新的東京行程提供靈感。

2.東京新風尚

時間：2025年2月17日（星期一）至2025年2月22日（星期六）

概述：探索「新東京」，在這裡，東京的傳統與創新能夠無縫融合。

此次活動將率先為您介紹東京原宿、銀座、淺草和新宿的最新文化體驗，這些體驗定能讓首次到訪東京的遊客和故地重遊的遊客都心滿意足。

關於Tokyo Tourism Connection

Tokyo Tourism Connection是一個線上平台，旨在幫助有意開發旅遊產品的海外公司與東京的當地企業建立聯繫。該平台通過東京旅遊服務提供商網絡，支持海外公司規劃特別的體驗和旅行。此外，它還為全球旅遊行業專業人士提供資源，以探索東京的文化、美食和娛樂，幫助他們為遊客設計難忘的旅遊體驗。

註冊者將能持續獲取相關活動和資料，這些活動和資料提供見解與資源，以支持東京旅遊相關業務的增長。

所能提供的服務：

商業活動和研討會——參加東京的線上研討會，並訪問活動視頻資料庫。

商業配對支持——搜索並聯繫東京的旅遊業務合作夥伴。

東京旅遊信息和貼士——查找東京的旅遊信息以及各種有用網站的鏈接。

網址：https://tokyotourismconnection.jp

SOURCE Tokyo Tourism Connection