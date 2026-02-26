世界級音樂節Tomorrowland泰國站開票

聯動在地文旅體驗，音樂製作訓練營首次亮相亞洲

曼谷2026年2月27日 /美通社/ -- 全球頂級音樂節品牌Tomorrowland官宣首場泰國站門票即將開售，推出全新設計的無憂酒店套票、探索泰國之旅，並將Tomorrowland Academy Bootcamp官方訓練營第一次帶到亞洲！

首屆Tomorrowland泰國站將於2026年12月11日至13日在泰國芭提雅舉行。作為Tomorrowland在亞洲首次完整規模的音樂盛事，駐紮曼谷的本地團隊和比利時製作團隊通力合作，將延續一貫的高水準，嚴選世界級電子音樂、創造現象級舞台藝術設計，為前往泰國站的樂迷們打造沉浸式在地節日狂歡。英雄電競作為Tomorrowland的中國區合作夥伴，也負責本次泰國站活動的宣傳和推廣。

本次泰國站選址於芭提雅春武裡府的Wisdom Valley。這片場地氛圍獨特、風光優美，兼具自然活力與現場氛圍感。活動現場設有多個大型舞台，其中CORE舞台與Freedom舞台為首次在亞洲亮相，同時還帶來為泰國量身定制的全新體驗，為期三天的活動，預計每日將吸引超過五萬名觀眾。

2026年，Tomorrowland將開啟一個全新的全球主題——Consciencia。該多大陸主題將貫穿比利時、泰國和巴西的多個音樂節，將它們串聯成一個統一的創意宇宙。Consciencia構建了一個神秘維度，由六種原始情感形成世界的基礎：驚奇、愛、憤怒、喜悅、慾望、悲傷。在這個世界中，每種情感都有獨特陣營與視覺符號，這是Tomorrowland歷史上最宏大的創意旅程之一，將全球People of Tomorrow連接在同一個情感與團結的故事中。完整的Consciencia宇宙將在未來揭曉，泰國站將率先帶來這一共享的奇幻體驗。

目前，Tomorrowland每年在歐洲及南美洲舉辦三場超大規模的音樂盛典，而泰國將成為其完整音樂體驗落地的首個亞洲站點。

「泰國站並非Tomorrowland的試驗項目，而是我們全球音樂節生態系統的核心支柱之一。」 WEAREONE.world首席執行官Bruno Vanwelsenaers表示，「泰國將與比利時、法國和巴西並列，成為Tomorrowland的重要一環。我們是懷揣長期願景和堅定決心來到這裡的。」

他還提到，Tomorrowland早在十年前便開始探索泰國市場，但他們選擇了耐心而穩健的發展路徑：「我們從不急於求成。過去十年，我們始終專注於尋找合適的合作夥伴、理想的場地以及最佳的舉辦時機。而如今，一切條件已然成熟，正是最佳時刻。」

為保障泰國站的長期穩定運營，Tomorrowland已在曼谷設立了專屬工作室。同時，泰國旅遊局也對本次活動寄予厚望，期待其帶來的可觀經濟和文化效益，助力泰國成為區域內頂尖的大型文化活動中心。

泰國旅遊局局長Thapanee Kiatphaibool表示：「泰國非常榮幸和驕傲迎來自比利時的Tomorrowland音樂節。這是提昇泰國旅遊業和創意經濟的重要一步，也展現了國際社會對泰國舉辦世界級活動能力的高度認可。我們相信，Tomorrowland泰國站不僅將吸引來自世界各地的高質量遊客，更能夠充分展示泰國的文化、美食和熱情好客，讓每一位遊客都能深刻感受到『盡情感受每一種情感』（feel all the feelings）的獨特體驗。」

無憂之旅：全新酒店套票上線

本次活動雖暫未設置大家熟悉的DreamVille官方露營區，但Tomorrowland泰國站仍為樂迷推出多款便捷優選酒店套票（Hotel Packages），確保大家安心前往、舒適入住，全程享受貼心周到的參節體驗。

酒店套票開售日期：2026年2月28日，北京時間17:00

套票包含以下服務：

優先獲取音樂節門票

鎖定優惠票價

舒適住宿，貼心服務

免費接駁巴士，往返音樂節主入口

在地探索：感受泰國文化與音樂的雙重魅力

「探索泰國」旅行套票（Discover Thailand Packages）為Tomorrowland樂迷們帶來全新的旅行參節體驗。在享受動感電子樂之外，可參加精心設計的探索旅程，跟隨本地資深導遊，感受泰國當地的人文風情，與來自世界各地的People of Tomorrow在這趟在地之旅相聚、分享音樂、體驗文化。

行程從曼谷出發，遊客將享受為期4天3晚的探索之旅，隨後可根據個人需求，選擇延伸至另一個或兩個泰國目的地。目的地包括包括曼谷、清邁和普吉島。

Tomorrowland Academy Bootcamp官方訓練營亮相亞洲

作為本次Tomorrowland泰國站的重要創新，Tomorrowland Academy Bootcamp官方訓練營將首次在亞洲亮相，為希望成為DJ或音樂製作人的年輕人提供沉浸式學習平台。訓練營由Tomorrowland的藝人和認證導師進行授課，內容包括：

每日DJ和音樂製作工作坊

音樂管理課程與激勵課程

國際嘉賓講座分享

官方Tomorrowland Academy證書

20歲及以上的樂迷將有資格報名訓練營。學員可以選擇僅參加訓練營，或同時獲得訓練營及三日通票（Full Madness Pass）。

門票發售即將環球同步開啟

全球範圍內的門票銷售將於2026年3月7日北京時間17:00正式開始，票種包括：

Full Madness Pass（三日通票）

Full Madness Comfort Pass（VIP三日通票）

Day Pass（單日票）

Day Comfort Pass（VIP單日票）

更多精彩內容請關注Tomorrowland官網：tomorrowland.com

關於Tomorrowland

Tomorrowland由比利時兄弟Manu Beers和Michiel Beers於20年前創立，至今仍是由一支充滿創意與激情的團隊驅動的家族企業。歷經多年發展，Tomorrowland已成長為全球性娛樂品牌，旗下業務涵蓋音樂節與現場活動、音樂製作、沉浸體驗、休閒娛樂、衍生商品及創意內容等多個板塊。目前，350餘名充滿熱忱的團隊成員正在比利時安特衛普總部，以及巴西、法國、伊比薩和泰國的分部持續創造奇跡。

英雄電競（Hero Esports）是Tomorrowland中國區合作夥伴，媒體問詢請聯繫：[email protected]

SOURCE 英雄電競