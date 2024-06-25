新火資管投資策略主管Tony Luk出席AsianInvestor峰會並發表主旨演講

Tony表示，香港在促進Web3和虛擬資產的發展方面一直敢為人先，從成立香港Web3.0協會、推行「數碼港元」先導計劃、率先試水VASP（虛擬資產服務提供者）發牌制度到今年正式批准比特幣和以太坊現貨ETF上市交易，這將大大豐富了投資者的選擇，吸引更多人參與這一領域。這為投資者提供了一種全新的投資方式，使他們可以通過傳統證券交易平台參與到加密貨幣市場，而無需直接持有數字資產。

同時，香港虛擬資產ETF的推出將吸引更多國際資金流入香港市場，促進香港金融科技領域的發展，並為香港金融市場注入新的活力和動力。

最後，Tony對香港當前VA（虛擬資產服務）相關許可牌照進行了系統介紹，其中Tony提到新火資管目前持有香港證監會頒發的第四類（就證券提供意見）及第九類（提供資產管理）牌照，於 2021年3月3日獲證監會批准管理投資於100%虛擬資產的投資組合。新火資管是首家獲香港證監會批准可主動管理虛擬資產基金的持牌虛擬資產基金經理，並同時可接受法幣和虛擬資產認購。

關於新火資管

新火資產管理（香港）有限公司（簡稱「新火資管」）成立於 2019 年，是新火科技控股有限公司（簡稱「新火科技」 ，股票代碼：1611.HK）的全資子公司 ，持有香港證券及期貨事務監察委員會（「香港證監會」）頒發的第4類（就證券提供意見）及第9類（資產管理）牌照；是香港地區首個提供虛擬資產全權委託賬戶管理服務的持牌機構；並獲批准可管理投資 100% 於虛擬資產的投資組合。

SOURCE 新火科技