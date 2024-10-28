Tookitaki 的 Anti-Financial Crime (AFC) 生態系統有助銀行和金融科技打擊金融犯罪

新加坡2024年10月28日 /美通社/ -- 全球每年估計有 2 兆美元黑錢被洗白，而且新的金融犯罪情況日日上演。現時的銀行和金融科技公司各自為政，難以跟上時代步伐。

Tookitaki 是反金融犯罪科技領域的全球領導者，透過建立金融服務的信任層，重塑亞太地區打擊金融犯罪的格局。Tookitaki 的 Anti-Financial Crime (AFC) 生態系統以及旗艦解決方案 FinCense 的先進人工智能 (AI)，使機構能夠透過防止欺詐和打擊洗錢，以建立消費者信任和機構信任。

FinCense 與 AFC Ecosystem無縫整合，為金融機構提供全球金融犯罪專家網絡的接達權限。這種獨特的合作情報和頂尖 AI 的結合，在滿足法規要求的同時，在不斷演變的威脅中早著先機。

在菲律賓，PayMonGo 已獲得顯著成果，成為首間採用 Tookitaki 合規即服務 (CAaS) 部署模式的公司之一。透過利用 AFC 生態系統廣泛的風險場景庫和 FinCense 先進的 AI 技術，PayMonGo 已改善威脅偵測技術並減少假陽性。

PayMonGo 行政總裁 Jojo Malolos 表示：「作為一間全面的金融工具提供商，保護我們的合作夥伴免受不斷演變的威脅，仍然是我們的首要任務。透過與 AFC 生態系統合作，我們獲得寶貴的全球風險見解，使我們能夠主動解決新興風險。這確保我們繼續與商家建立信任和信心，同時提供安全、創新的解決方案。」

Tookitaki 創辦人暨行政總裁 Abhishek Chatterjee 表示：「我們的平台的獨特性在於利用 AFC 生態系統的合作智能。我們在新興市場的成功，足以證明此合作模式的實力。AFC Ecosystem 使金融機構能夠快速適應新的威脅，為其供有效地擴展合規策略的工具。」

Tookitaki 將頂尖科技與 AFC Ecosystem 的協同智能相結合，正在改變亞洲的金融犯罪預防方式。

Tookitaki 簡介

Tookitaki 正透過建立強大的信任層來改變金融服務，此信任層著眼於兩大重要支柱：防止欺詐以建立消費者信任，並打擊洗錢以確保機構信任。我們的信任層利用協作情報和聯合的 AI 方法，提供強大的 AI 驅動解決方案，用於即時欺詐偵測和 AML 合規性。我們的平台建立在現代化的資料工程上，確保即時回應速度、更高的輸送量、安全性和可用性。

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SOURCE Tookitaki