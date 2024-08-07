TOP1 Markets引領交易新時代：創新工具與服務升級

台北2024年8月7日 /美通社/ -- TOP1 Markets發佈量化交易指標工具並服務再升級，旨在為交易者提供更智能、更高效的交易體驗。

全新智能交易指標上線，助力交易決策

TOP1 Markets推出其智能交易指標工具，包括超級趨勢指標USD和形態指標DB、HASB等。這些智能指標由TOP1 Markets專業量化交易團隊研發使用，並大量回測超級有效。智能指標為交易者提供準確的市場預測和可靠的進出場交易信號，幫助用戶在複雜多變的市場中做出明智的投資決策。

下載APP, 解鎖交易指標

TOP1 Markets交易領袖成就非凡

TOP1 Markets的交易領袖們在本季度再次用成績證明了他們的實力和專業性。季度收益總結顯示，TOP1 Markets不僅在策略和執行上表現出色，更在風險管理上展現出了驚人的決策力，確保了自己與客戶資產的穩健增長。

訂閱交易領袖，互利共贏

行業最低點差，黃金和比特幣交易更優惠

TOP1 Markets近期再次調減點差，尤其是黃金、比特幣這類深受交易者歡迎的品種，使在其平台交易的客戶享受行業內低點差，降低客戶交易成本。

免利息政策，為合格客戶減免利息負擔

TOP1 Markets深知資金成本對於交易者的重要性。因此，TOP1 Markets推出了免利息政策，為符合條件的客戶減免利息，減輕他們的交易成本，使他們能夠更專注於交易本身。

立即開戶，享受更優的交易條件

TOP1 Markets專研投資培訓，成就「您」的交易之路

TOP1 Markets集多國本地專業分析師研發實用投資課程，2024年7月在越南和馬來西亞舉辦的黃金外匯培訓班首期已經圓滿結束。直播培訓班不僅提供了專業的交易知識和技能，還為參與者提供了與行業專家交流的機會，幫助他們更好地理解市場波動。

關於TOP1 Markets

TOP1 Markets是一家全球性的在線交易平台，提供廣泛的金融產品交易服務。我們以客戶為中心，致力於提供安全，高效的交易環境。

SOURCE TOP1 Markets