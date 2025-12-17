TopBeauty Awards 2025 「The Aura of Beauty: Experience Gala」| 21 個年度獎項隆重揭曉！星光閃耀「體驗為美」的新美學

大會以「在變美的道路上，我們深信真正的價值，來自於最深刻的感官體驗」為宗旨，打造這場顛覆傳統的美容盛典。活動打破了靜態的被動式資訊接收模式，旨在透過真實、可觸及的「體驗」，為消費者提供最具參考價值的美容資訊。

本屆頒獎典禮的評選模式亦全面革新，核心圍繞產品與服務所帶來的感官愉悅、心靈觸動及整體轉變。為確保權威性與真實性，大會特別邀請了由 20 多位 KOL、Influencers 及美容愛好者組成的 「TopCircle 美妍閨蜜圈」。她們親身經歷尖端科技醫美、美容護理體驗乃至身心靈療癒，透過第一身的真實分享和獨到見解，為最終的評選提供了最有力的支持。活動的核心使命，正是將每位女性內在的美麗光環點亮，引導大眾透過專業用家的真實故事，找到最適合自己的美麗之道，釋放專屬於你的極緻光彩。

如極光般的閃耀時刻 21 個年度獎項榮耀誕生

TopBeauty Awards 2025 涵蓋了美妝、科技、醫美和生活品味等多個關鍵領域。以下是部分獲獎品牌及其獎項榮譽（按品牌英文字母順序）：

沉浸式互動：AI寫真館與調香工作坊 打造多重感官盛宴

為了將「體驗盛典」的主題具體化，我們在現場設置了豐富的互動環節。獲獎客戶在會場展示了他們的護膚與美妝產品，讓所有 KOL 及網絡紅人能夠即席親身體驗，並即時分享最真實的意見回饋。

另外，TopBeauty 亦一直善用科技利用 AI 領先業界。於頒獎典禮中，我們更運用 ChatBooster 多功能自動化聊天機器人整合 WhatsApp，精心打造了 AI 夢幻寫真服務「Triple Aura AI 寫真館」，讓大家一同體驗。在場嘉賓即席試玩，不消一會便將大家的靚相升級，化身為媲美時尚大片的「三格藝術寫真」！同時，大家更試玩心理測驗，測試專屬的命定「美麗光環」色調，讓嘉賓親身體驗 AI 魅力，留下美好回憶。

最令人驚喜的是，我們亦舉辦了獨一無二的 「TopBeauty 專屬調製香水」工作坊！讓在場嘉賓親手調配出最能代表個人氣質的獨特香氣，讓感官與心靈都沉浸在一片愉悅之中。這份充滿儀式感的紀念品，將美好的「體驗」轉化為芬芳記憶帶回家，讓大家真正感受到「體驗為美」的魅力。TopBeauty 謹此衷心感謝所有慷慨提供產品和試用裝的贊助商，共同豐富了這場感官之旅。

引領美容界開拓新視角 讓「體驗」成為美麗新標準

TopBeauty Awards 2025「美麗光環：體驗盛典」已圓滿落幕，但我們所堅持的「體驗為美」新視角才剛剛開始。我們將持續與業界頂尖品牌合作，引導大眾將目光從單純的「效果」轉向更深層次的「感受」與「體驗」。因為我們知道，只有真正讓你感到愉悅、自信、充滿光芒的產品和服務，才是最適合你的美麗之道。

是時候拋開被動接收資訊的模式，大膽地去體驗、去感受！讓你的內在光環，成為你最閃亮的美麗標準！

多媒體資訊： 可 按此瀏覽網站文章 ， 按此觀看活動回顧視頻 ，或 按此連結下載高清圖片。

關於 TopBeauty

TopBeauty 是 PressLogic 旗下香港領先的女性美容及生活品味平台，致力於透過專業內容與深度體驗，協助女性發掘最適合自己的美麗之道。全方位內容分享一切關於美妝護膚、健康修身、時尚購物、生活藝術、愛情及職場發展等相關資訊帶給所有愛自己和重視身心健康的女生。一起學習從內而外散發出的美，努力活出更美的一面。

關於 PressLogic | 透過社交媒體、AI 與數據，為品牌創造更大可能

PressLogic 2016 年於香港成立，是一家新世代廣告科技生態系統集團 － 我們專注於整合內容創作、數據分析、AI 技術與全流程行銷策略，透過科技與數據精準驅動內容價值與商業轉化，為品牌提供一站式解決方案。

我們的業務橫跨亞洲國家和地區7大市場，遍及新加坡、馬來西亞、台灣地區、韓國、印度及深圳，團隊由超過 200 位營銷及科技專業人才組成，並已建立完整的製作、科技與分析能力體系。我們的內容矩陣涵蓋 10 個垂類媒體品牌，累積超過 2,000 萬粉絲，每月內容觸及量突破 5 億次，並持續快速擴展中。我們的媒體品牌橫跨多個生活領域，包括：

我們於 2023 年榮獲 Deloitte 香港高成長企業大獎（AI 軟件類別）殊榮，並成功入選香港科學園「精英培育計劃」（資訊與通訊科技領域），這些成就正好印證我們對科技、內容與成效之間的深度整合與創新實力。

