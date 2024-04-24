TOPDON推出配備9mm可調鏡頭、採用最新技術的熱成像攝像機
25 4月, 2024, 01:00 CST
新澤西州洛克威2024年4月25日 /美通社/ -- 專門為汽車維修專業人員和愛好者提供前沿技術與先進工具的領軍企業TOPDON，剛剛在新的TS001產品上，展示其最新的專業級熱成像技術。中長焦距Android熱成像儀TS001，被設計用來捕捉清晰圖像，即使是對像印刷電路板這樣緊湊的物體也能做到。
TOPDON創始人Mike Zhou表示：「熱成像已經成為眾多行業快速準確定位和修復複雜問題的關鍵工具。作為汽車後市場行業先進解決方案的領導者，我們很榮幸能夠在TS001中推出我們最新的熱成像產品。這款創新的新型熱成像儀將成為解決結構、電氣和機械故障的重要工具，幫助用戶預防、解決問題。」
TS001採用9mm可調鏡頭，可以提供從0.1米到500米的紅外成像清晰度。憑借256x192紅外分辨率，無論是進行宏觀電氣檢測還是戶外觀測，TS001都能取得完美無瑕的結果。其25Hz的高速幀率能夠迅速捕捉微小的故障，強大的測量模式則能提供準確的溫度讀數，以及直觀的熱量分佈洞察力。
Mike Zhou表示：「我們在TS001熱成像技術中所研發的高級技術，在汽車產業以外的領域也有著廣闊的應用空間。因為這項技術不僅具有預防性，而且無論在哪裡需要快速準確地檢測溫度模式的變化，它都能提高安全性和能效。工業維護、電氣檢查、建築和暖通空調以及醫療診斷等領域的專業人士，都屬於這項技術的眾多受益者。」
TS001涵蓋多項先進功能，包括：
- 256x192紅外分辨率，帶來卓越畫質
- 9mm可調鏡頭確保遠近物體均清晰可見
- 觀察模式可以精確迅速地捕捉目標
- 智能溫度警告
- 實時溫度波形圖
- 10種調色板
想要了解TS001的更多功能，請訪問https://www.topdon.com/products/TS001。
TOPDON簡介
TOPDON鼎匠品牌創立於2017年，集汽車後市場專業診斷工具以及DIY（車主）小工具產品的研發、生產、銷售和服務於一體，是專業汽車養護創新方案提供商。目前產品已銷往美國、歐洲、阿聯酋、澳洲等114個國家和地區。垂詢詳情，請訪問www.topdon.com。
SOURCE Topdon Technology Co., Ltd
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