TOPDON推出配備9mm可調鏡頭、採用最新技術的熱成像攝像機

新澤西州洛克威2024年4月25日 /美通社/ -- 專門為汽車維修專業人員和愛好者提供前沿技術與先進工具的領軍企業TOPDON，剛剛在新的TS001產品上，展示其最新的專業級熱成像技術。中長焦距Android熱成像儀TS001，被設計用來捕捉清晰圖像，即使是對像印刷電路板這樣緊湊的物體也能做到。

TOPDON創始人Mike Zhou表示：「熱成像已經成為眾多行業快速準確定位和修復複雜問題的關鍵工具。作為汽車後市場行業先進解決方案的領導者，我們很榮幸能夠在TS001中推出我們最新的熱成像產品。這款創新的新型熱成像儀將成為解決結構、電氣和機械故障的重要工具，幫助用戶預防、解決問題。」