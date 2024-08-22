TorusChain Association 推出史上首個無燃料第 1 層區塊鏈，TorusChain 正在徹底改變 WEB3 生態系統

瑞士楚格2024年8月23日 /美通社/ -- 總部位於瑞士的 TorusChain 協會宣布在全球推出世上首個無燃料第 1 層區塊鏈 TorusChain，重新定義 WEB3 生態系統。TorusChain 憑藉其卓越的速度和能夠以零礦工費 (Gas Fee) 運行的能力，提供了改變遊戲的平台，用於快速項目部署和擴展，加速創新週期。

TorusChain 透過集成了包括先進技術、平台和創收機會的綜合生態系統，超越傳統的區塊鏈功能。這個生態系統可縮短從啟動到使用者獲取的整個專案開發生命週期，從而消除了多次迭代的需求，讓計劃目標更快得到實現。

「TorusChain 可讓專案快速啟動、接達大型使用者集區 (Large User Pools) 及已載入的錢包，加速從概念到市場就緒的過程。 此連鎖關係到速度，以及培養創新蓬勃發展的環境。」TorusChain 協會主席 Shabir Momin 表示。

TorusChain Association 共同創辦人兼董事 Ramy Copty 強調了增強 Torus Chain 生態系統的戰略合作關係：「我們的網絡獲得廣泛的支持，包括付款閘道、技術整合、市場所營銷加速器和用戶獲取 (User Acquisition) 程式，以確保 TorusChain 上的計劃能運用廣泛的資源取得成功。」

「TorusChain 生態系統中的傑出產品之一是 FunNFT.com，一個革命性的平台，為特許費和租賃引入獨特的 NFT 協議。TorusChain Association 共同創辦人兼董事 Philipp Zahrer 補充說：「此平台使創作者、藝術家、名人和有影響力者能夠以前所未有的獨立性和速度分享其工作，從而增進與粉絲的直接關係，並促進新的粉絲經濟。」

TorusChain 的推出由 NewMedia Holding 進一步加強，這是一間全球擁有超過 18 億用戶的數碼傳媒巨擘。NewMedia Holding 營運總監 Gurpreet Singh 表示：「透過與 WEB2-WEB3 忠誠度計劃 EngagePoints 的合作關係，我們為數十億用戶提供無縫的橋樑，使 TorusChain 上的計劃得以進行全球營銷。

TorusChain 網絡充滿了專為計劃和用戶量身定制的先進技術解決方案。主要功能包括 ToruScan（區塊鏈瀏覽器），TorusSwap（DEX），開發人員橋接（跨鏈消息傳遞），客戶橋接（用於跨鏈資產轉移），Tofee 錢包（一個自託多簽名錢包）和存款介面（管理和申請抵押金獎勵）。

擁有超過 100 個創新項目，涵蓋遊戲、人工智能、DeFi、元宇宙、行業機構等，例如 RAKDAO、Enjinstarter、Arkadiapark、Fabwelt、Warlands、OzoneMetaverse、Nemesis、TheGrapeescape、0xhares、Arena Games、Gamer Hub、MagicCraft、One.Game、PhantomBlaze、StreamBay、SpaceVRSE 等，紛紛在使用 TorusChain 改變 WEB3 的格局。

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SOURCE TorusChain Association