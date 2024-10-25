Tower Capital Asia宣布收購頂級家庭娛樂企業Kiztopia的多數股權

新加坡2024年10月24日 /美通社/ -- 總部位於新加坡的Tower Capital Asia（簡稱「TCA」）欣然宣布，Tower Capital PE Fund I, LP（由Tower Capital Asia管理的基金）旗下的投資平台Ectivate Pte Ltd（簡稱「Ectivate」）將收購Kids Element Edutainment Pte Ltd（簡稱「Kiztopia」）的多數股權。

Kiztopia是一個知名度很高的家庭「寓教於樂」品牌，在東南亞和東亞地區經營大型家庭娛樂中心(FEC)、線下活動和知識產權(IP)內容授權業務。公司目前在新加坡、中國香港、泰國、印尼和馬來西亞以五個不同的品牌概念管理著15個家庭娛樂中心。

交易完成後，TCA將成為Kiztopia的最大股東，而現有股東將保留其余股份。此次合作為Kiztopia大幅擴大游樂場業務鋪平道路，以滿足亞洲日益壯大的高消費力群體的需求，以及消費者行為向兒童沉浸式寓教於樂內容的轉變所帶來的需求。

Tower Capital Asia創始人兼首席執行官Danny Koh先生在談到這筆交易時說：「我們非常歡迎Kiztopia加入TCA的投資組合公司大家庭。這項獨家交易符合我們的戰略，即支持東南亞潛力巨大、歷史悠久的企業，幫助它們在該地區取得成功。Kiztopia在家庭『寓教於樂』領域的創新方法及其清晰的發展軌跡使這次合作備受期待。我們期待在該公司邁向光明未來的道路上為其提供支持。」

作為價值創造路線圖的一部分，TCA將與Kiztopia的管理層密切合作，通過優化運營、家庭「寓教於樂」領域的創新和知識產權開發（包括許可、商品銷售和內容創作），進一步推進Kiztopia的擴張計劃。

TCA董事總經理Xuan Yong Soh先生補充道：「Kiztopia 的管理團隊充滿活力，在市場上處於領先地位，再加上其活動和知識產權，構成了一個具有指數級增長潛力的獨特平台。我們很高興能與其攜手合作，在Kiztopia成熟模式的基礎上，利用戰略網絡擴大其在該地區的影響力，從而持續推進業務發展，提升客戶體驗。」

Kiztopia創始人兼首席執行官Heidi Tian女士表示：「與TCA的這次合作標志著Kiztopia翻開了新篇章。自2019年成立以來，我們一直致力於為兒童創造富有想象力、安全且吸引人的環境。現在，我們已准備好擴大業務范圍，完善核心運營模式，促進協同合作，加快業務增長。我們期待開發我們的IP內容，並將Kiztopia豐富的沉浸式體驗帶給新的市場和家庭。」

關於Tower Capital Asia

Tower Capital Asia成立於2016年，是一家總部位於新加坡的中型市場私募股權投資公司。該公司以全球專業知識為後盾，以亞洲價值觀為基礎，與企業贊助商密切合作，引領對東南亞企業（如AXS、Boardroom、余仁生(Eu Yan Sang)和I Can Read）的私有化和/或收購投資。截至2024年6月30日，該公司管理的機構資金總額超過5億美元。欲了解更多信息，請訪問www.towercapitalasia.com。

關於Kiztopia

Kiztopia是知名的家庭「寓教於樂」品牌，在東南亞和周邊地區經營大型家庭娛樂中心、線下活動和IP內容授權業務。自2019年在新加坡開設首家門店以來，Kiztopia已在新加坡、中國香港、泰國、印尼和馬來西亞開設了15家門店。它提供娛樂與教育相結合的沉浸式游樂環境，為幼兒打造旨在促進學習、社交互動和發展的創意空間。欲了解更多信息，請訪問www.kiztopia.com。

SOURCE Tower Capital Asia