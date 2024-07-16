新鴻基「TOWNPLACE本舍」 建立一站式生活圈及高質素社群 拓留學新視野

香港2024年7月16日 /美通社/ -- 近日，新鴻基地產（新地）（0016）旗下優質住宅租賃品牌「TOWNPLACE 本舍」宣佈，致力締造高品質留學租賃市場的性價比標桿。作為全港規模最大專為年輕才俊打造的全新旗艦高品質項目，「TOWNPLACE 本舍」旗下西九旗艦項目TOWNPLACE WEST KOWLOON持續吸引一眾以「香港優秀人才入境計劃」留港入住的人才。

值2024年港碩開學季臨近之際，TOWNPLACE WEST KOWLOON全面關照赴港修讀高等教育課程、有意晉升碩博學位、且尋求留港發展的年輕才俊，誠意打造融合靈活租期、透明租金、便捷交通、多種房型、多功能便利共享空間及國際化高端社群為一體的租賃優選。TOWNPLACE WEST KOWLOON以滿足生活、學習、工作及休閒需求的多功能共享空間，及基於高端資源網絡而籌備的系列獨家社群活動和優質住戶社群為核心，滿足留學人才輕鬆邁進優質社交生活圈，無縫接駁課業與職業的階段性需求，實現自我成長及人生價值的進階躍升。

學生及家長的安心之選 一體覆蓋靈活租賃、課業生活及便捷通勤需求

TOWNPLACE WEST KOWLOON突破傳統租住模式，首設「Aparthotel」長短租賃酒店混合模式，提供短至日租、長至月租乃至年租的租住期限。留學生無論是Sem-break離港想節省住房開支，抑或暑期實習需續租，都可靈活作選擇。租金及後續費用收取方面，TOWNPLACE WEST KOWLOON免收中介費並採取一次性付清含管理費、差餉及水電費在內的租金，並全包傢俱，如果家電有損壞，TOWNPLACE WEST KOWLOON會提供24小時前台支援服務上門檢查及跟進日後維修。除此之外，TOWNPLACE WEST KOWLOON亦有嚴格的保安系統，同時兼有酒店服務以便利來港探望的學生家長就近下榻，與學生闔家團圓。這一系列基礎保障將助力學生開啟無憂無慮的學習生涯。

除基礎保障外，TOWNPLACE WEST KOWLOON將學習、工作場景與舒適居住環境完美融合。在開放式、一房、二房、三房乃至單人三連客房單位等多元房型內，配有特大及可延伸工作檯和免費商業級高速Wi-Fi，開闊學習空間及優越網絡條件，將幫助學生高效完成日常課業及工作內容。此外，特高樓底設計及便利收納空間，以及完善的智能家居配套等，兼顧室內環境的美感和實用性，匠心提升學生的生活品質。

在居家學習外，TOWNPLACE WEST KOWLOON更以優越地理方位予學生便捷通勤。從這裏出發，僅需步行5分鐘即可抵達港鐵南昌站，輕鬆搭乘地鐵快速前往各所大學，而應對臨時的學術及商務公幹，毗鄰的西九高鐵站和機場快線等重要交通樞紐則可作為絕佳的出行選擇。

涵蓋五層室內外超大TP SOCIAL CLUB及優質社交網絡 實現學業及人生增值

TOWNPLACE WEST KOWLOON設佔地 53,000 平方呎，涵蓋五層室內外空間、天台和海濱長廊碼頭，並配備完善服務設施、專業級器材的TP SOCIAL CLUB，供學生度身訂造理想的留學生活體驗。當中的THINK TANK共享工作間、BUBBLE會議室及CREATOR STUDIO創意工作室，配備免費商業級辦公設施和高速Wi-Fi，可供學生住客與同窗同學盡情開啟小組討論、線上會議、學術工作坊等活動。SKYBOUND POOL無邊際泳池、BEAST STUDIO重量訓練室、MINDFUL輕量訓練室、FLAVOUR LOUNGE共享廚房、HIGH BAR聚會空間、FURRY LANE寵物空間、GLAMPSITE露營區、HOOPS籃球場、BBQ PIT燒烤區等功能區，則鼓勵學生跳出單一居住空間，締造多元化課餘生活方式以實現高質舒壓，如健身、瑜伽、下廚等個人生活安排，又或是組織同學聚餐、泳池派對、籃球友誼賽等社交活動。

TOWNPLACE WEST KOWLOON的TP Community團隊也會以高端品牌資源網絡，為住客策劃獨家社群活動。通過入住即開通使用的TOWNPLACE APP，學生住客可隨時隨地了解到TP Community最新活動資訊及參與方式，例如有不同界別人士參與、每月不同主題的社交工作坊，亦有由國際、本土知名餐飲及運動等品牌和不同專業人士組織的社交活動，聚集有跨越文化及行業背景的住客參與，讓學生可以發揮潛能，同時自我增值學習更多技能。

學生住客可在此中結識擁有不同文化、行業及學科背景的，來自海外及內地的高質素人士，沉浸參與多語言、多領域討論和交流，在潛移默化中提升語言能力，拓寬國際視野，並積累跨行業資源網絡。另外，TOWNPLACE WEST KOWLOON不少住戶有內地赴港留居背景，內地學生住客感到舒服自在之餘，彼此還可結為密友或合作夥伴，進而發展出新的人生際遇，為留學生活增添更多可能。

TOWNPLACE WEST KOWLOON推出學生限定優惠 每月扣減多達港幣$2,000

響應港校開學季及租房旺季，TOWNPLACE WEST KOWLOON特別推出學生限定優惠：

一次性預付全數租金(租期6個月或以上)，每月可以減港幣$1,000* 於8月15日前入住，每月再減港幣 $1,000* 額外送出高達港幣$500指定商場禮券(先到先得，送完即止)

（*優惠細則請參閲官網）

「TOWNPLACE 本舍」作為新鴻基地產旗下靈活租住品牌，始終以人性化宜居空間，全力配合渴望優質社交、拓展破圈機遇、尋求同道者的年輕才俊。無論學生赴港入讀哪所大專院校、期望租住哪種房型和風格的空間，除了TOWNPLACE WEST KOWLOON，TOWNPLACE本舍旗下另外兩個項目TOWNPLACE SOHO及TOWNPLACE KENNEDY TOWN都能提供稱心如意的租住方案。TOWNPLACE SOHO及TOWNPLACE KENNEDY TOWN同樣鄰近港鐵，優越的地理位置帶給學生輕盈通勤、暢行全港的生活便利。項目內部匠心設計的居住空間及共享空間，令到學生收穫物超所值的非一般住宿體驗，助力學生實現留學生涯乃至整個人生價值的全面提升。

關於「TOWNPLACE 本舍」

「TOWNPLACE 本舍」為新鴻基地產於2018年推出的全新靈活租住品牌，涵蓋TOWNPLACE SOHO及TOWNPLACE KENNEDY TOWN兩大生活空間，提供三種租賃方案 ——「服務式公寓」、「內置傢俱公寓」及「自置傢俱公寓」，彈性租期短至一個月起，亦配備不同傢俱設計風格滿足住客的不同喜好。

「TOWNPLACE 本舍」進一步擴建人性化的宜居空間，全力配合高端人才的租住體驗，提供全新的「Aparthotel」租住概念選擇。全港規模最大專為高端人才打造的全新旗艦高質量租住項目TOWNPLACE WEST KOWLOON已於2023年10月在西九面世。

「TOWNPLACE 本舍」更為高端人才首設市場獨有的Community概念，真正將住客聯繫起來，幫助他們擴展社交和商業網絡，在居住環境內便能認識到志同道合的人，成為朋友，甚至實現共享經濟，同時昇華住客的生活體驗。

欲了解更多相關資訊，敬請關注TOWNPLACE WEST KOWLOON：

網址：https://westkowloon.townplace.com.hk/

地址：西九荔盈街10號

租務熱線

TOWNPLACE WEST KOWLOON：+852 7073 3377

TOWNPLACE SOHO: +852 7073 3300

TOWNPLACE KENNEDY TOWN: +852 9383 9979

新聞稿由LT Heyday亮天文化傳播有限公司代為發出。

SOURCE 新鴻基地產