百老匯經典《仙樂飄飄處處聞》國際巡演將於西九文化區戲曲中心揭開序幕，香港站官方住宿為新地TOWNPLACE 本舍西九

香港2024年4月15日 /美通社/ -- 新鴻基地產（新地）（0016）旗下優質住宅租賃品牌TOWNPLACE 本舍宣布其西九旗艦項目TOWNPLACE WEST KOWLOON成為百老匯經典音樂劇《仙樂飄飄處處聞》（THE SOUND OF MUSIC）團隊4至6月份訪港演出期間的官方住宿夥伴。

《仙樂飄飄處處聞》這部風靡全球的不朽音樂劇，其全球巡演的足跡遍及上海、北京、新加坡、吉隆坡、馬尼拉、孟買等地，處處一票難求。此次，該劇目將盛大落地西九文化區的戲曲中心大劇院，以慶祝這部廣受喜愛的經典作品踏入65周年。劇目在香港開售至今，門票銷售反響熱烈，現已加開24場。屆時，本地觀眾將能現場觀賞這個充滿愛、仁慈、希望與生存鬥志的故事，聆聽多首經典曲目，包括Do-Re-Mi, Climb Ev'ry Mountain, Edelweiss, My Favourite Things，以及音樂劇主題曲The Sound of Music。《仙樂飄飄處處聞》的國際巡演由三屆東尼獎得主Jack O'Brien領銜的百老匯創作團隊負責製作，演出陣容包括Natalie Duncan飾演Maria Rainer、Corey Greenan飾演Captain Von Trapp以及Lauren Kidwell飾演Mother Abbess，國際巡演由Simone Genatt和Marc Routh為Broadway International Group製作。

西九文藝交流獨家平台 本舍西九優越地理位置 打造優質文旅居所

此次TOWNPLACE WEST KOWLOON榮幸為《仙樂飄飄處處聞》劇組提供獨特且高品質的居住體驗，以其優越地理區位、藝術生活美學等獨特優勢，讓遠道而來的藝術創作團隊能深入體驗香港文化盛景——西九文化區的豐富魅力。西九文化區作為香港的藝術聖地，匯聚了大量國際級藝術盛事，為來自世界各地的藝術家提供充分展示的舞台，這裏的每一次文化交流都在為香港藝術界籌劃新的文化景觀。西九文化區不僅打破了人文與自然、工作與休閒、創作者與觀眾之間的界限，更是將藝術與日常生活緊密結合，讓生活本身成為藝術的滋養源泉。

TOWNPLACE WEST KOWLOON坐落於這塊文化藝術的沃土之上，擁有得天獨厚的地理區位，毗鄰港鐵南昌站，輕鬆接駁西九高鐵站及機場快線等重要交通網絡，隣近柯士甸站及戲曲中心，同時周邊環繞着環球貿易廣場（ICC）和國際金融中心（ifc）等一流商業設施，共同締造了一片繁華多元的商業與文化景象。西九文化區的獨特文化韻味與TOWNPLACE WEST KOWLOON所倡導的開放多元理念不謀而合，兩者的結合將形成強大的互補動力，相互激勵，為西九文化區注入全新發展活力。

繁華商圈中的藝術生活綠洲 本舍西九以「Community」概念匠心締造人文雅居 要與世界聯繫，沒有一種方法比藝術更好，TOWNPLACE WEST KOWLOON地處西九文化區的核心商業區，鄰近戲曲中心等熱門文藝聖地，其藝術感的空間設計更是與周邊豐富的文化藝術活動交相輝映。由國際知名設計團隊匠心打造的多樣房型，搭配開闊空間佈局與優美維港海景，房間內部設計融合色彩搭配和精緻細節，使住宿空間不僅是居住之所，更是藝術與生活交織的雅居。

另外，TOWNPLACE WEST KOWLOON融入創新的「Community」概念，打造出一系列高品質社交活動空間。TP Community團隊精心策劃專屬社群活動，締造融合藝術與交際的生活體驗，為來自四面八方的旅客創建一個交流共賞藝術知識和活動的獨家平台。正是這種藝術生活深度共振的生活美學價值，令TOWNPLACE WEST KOWLOON與共有深刻藝術美學追求的《仙樂飄飄處處聞》劇組一拍即合。

邂逅香港文化魅力，盡享無憂旅居記憶的不二之選

4月的香港，花開繽紛，文化藝術盛事紛呈，是體驗豐富文化和享受旅程的理想時刻。是次《仙樂飄飄處處聞》入駐戲曲中心，是香港疫情後首個上演的百老匯音樂劇。從TOWNPLACE WEST KOWLOON到戲曲中心，僅需要12分鐘的路程，這為觀眾與戲劇愛好者提供了既便利又舒適的優質居住選擇。同時，TOWNPLACE WEST KOWLOON憑藉創新的「Aparthotel」長短酒店租賃混合模式，完美迎合了遊客們的多樣住宿需求。不論是尋求短暫休憩的日租客人，還是尋求長期居留的月租或年租住客，均可在此尋得理想的棲居之所；而度身訂造的酒店服務，則為每位旅客提供專屬的高品質生活方案。便捷高效的入住流程，讓旅客能透過官方手機APP輕鬆入住，即刻消解旅途勞頓。

TOWNPLACE WEST KOWLOON誠摯歡迎每一位熱愛藝術、享受生活的遊客，即日起於官網即時預訂入座的住客朋友將有機會參與《仙樂飄飄處處聞》的特色體驗。TOWNPLACE WEST KOWLOON始終致力於能升華每一位遊客的赴港體驗，讓每一次香港之行都成為美好難忘的回憶。

關於 TOWNPLACE 本舍

「TOWNPLACE 本舍」為新鴻基地產於2019年推出的全新靈活租住品牌，涵蓋TOWNPLACE SOHO及TOWNPLACE KENNEDY TOWN兩大生活空間，提供三種租賃方案 ——「服務式公寓」、「內置傢具公寓」及「自置傢具公寓」，彈性租期短至一個月起，亦配備不同傢具設計風格滿足住客的不同喜好。

「TOWNPLACE 本舍」進一步擴建人性化的宜居空間，全力配合年輕才俊的租住體驗，提供全新的「Aparthotel」租住概念選擇。全港規模最大專為年輕才俊打造的全新旗艦高品質租住項目TOWNPLACE WEST KOWLOON已於2023年10月在西九面世。

「TOWNPLACE 本舍」更為年輕才俊首設市場獨有的Community概念，真正將住客聯繫起來，幫助他們擴展社交和商業網絡，在居住環境內便能認識到志同道合的人，成為朋友，甚至實現共用經濟，同時升華住客的生活體驗。

欲瞭解更多相關資訊，敬請關注TOWNPLACE WEST KOWLOON：

網址：https://westkowloon.townplace.com.hk/

地址：西九荔盈街10號

SOURCE 新鴻基地產