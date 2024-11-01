TOYOTA MOBILITY SERVICES CO., LTD.推出內置翻譯功能的透明顯示屏 方便外國游客使用

為應對這些挑戰，TMS推出了一款支持翻譯的透明顯示屏，方便准確、及時的溝通，從而提供順暢、舒適、優質的服務。

關於具有翻譯功能的「VoiceBiz® UCDisplay®」清晰界面--增強型彩色型號

VoiceBiz®UCDisplay®是TOPPAN Corporations開發的具有多達13種語言翻譯功能的透明顯示屏。它能將語音輸入或打字輸入的內容自動翻譯成接收方的語言，並顯示在屏幕上，從而實現無縫多語言溝通。該設備既支持語音輸入也支持鍵盤輸入，可與聽力障礙人士或語言障礙人士進行有效溝通。

該系統采用了最新的翻譯算法和語言模型，具有注冊專有名詞和預設短語的功能，以提高翻譯的准確性。

不用於翻譯時，顯示屏可用作數字標牌，提供各類信息。今年秋季推出的增強型彩色型號相比之前的單色版本，在文本可視性方面有了顯著提升。此外，改進後的框架設計使顯示屏更容易移動和重新定位。

該系統支持13種語言，包括日語（鍵盤輸入）、英語、韓語、泰語、簡體中文、繁體中文、印尼語、越南語、法語、西班牙語、葡萄牙語、緬甸語和他加祿語。

新型號的主要優勢

1. 接待能力提升

流暢的服務可確保為顧客提供母語幫助，令他們感到自在舒適。

通過與顧客視線平齊的互動，實現友好服務，提高滿意度。

2. 更快的響應時間

准確、快速的翻譯縮短了租車或交車所需的時間。

3. 減少工作量

該系統減輕了高英語能力工作人員的工作量，使任務分配更加均衡。

4. 預防傳染病

為客戶提供和工作人員提供有效的防感染保護。

透明顯示屏提供了一種非接觸式交流工具，提高了衛生安全。

*2024年7月，TMS在羽田機場（國際航班）的店鋪及其他地點對這款顯示屏進行了展示。測試獲得了客戶的積極反饋，證實了上述各項優勢。

「已安裝該設備的店鋪相關信息」

1. Haneda Airport (International Flights) Shop 1-15-11 Haneda, Ota-ku, Tokyo

2. Shinjuku 3-chome Station Shop 4-2-18 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo

3. Azumabashi Shop 3-8-2 Azumabashi, Sumida-ku, Tokyo

展望未來，TMS將通過擴大VoiceBiz®UCDisplay®的使用范圍和其他舉措，進一步加強多語言支持。通過這些努力和新服務的開發，TMS旨在不斷提升客戶滿意度。

SOURCE TOYOTA MOBILITY SERVICES CO., LTD.