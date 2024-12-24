TP北京互聯企信榮獲「五星級電信業務客戶服務中心」稱號

TP北京互聯企信以中華人民共和國通信行業行業標準YDT 3609-2019《信息通信服務業服務現場管理指南》和中國通信標準化協會T/CCS 249-2019《電信業務客服中心服務等級劃分和評定》標準為基準，結合TP集團全球統一的服務標準以及管理規範，通過與信息通信行業的行業標準以及團體標準的對標，自身的運營管理上取得顯著的提升，經過持續努力，TP北京互聯企信順利通過專家組的評審，榮獲了「五星級電信業務客戶服務中心」的榮譽稱號。

TP在中國曾獲得諸多榮譽。此前，TP北京互聯企信參與了北京市在全市範圍內開展的健康企業評選活動，該活動由市衛健委和市總工會領導，結合專業職業病防治機構和專家在全市範圍內對申報的企業進行評選，最終在眾多申請單位中評選出十三家符合標準的健康企業，我們就是其中之一。近期，TP北京互聯企信還獲得了「2024 最佳工作場所」的認證，連續七年被評為「大中華區最佳工作場所」之一。目前，TP在中國的12個城市擁有約10,000名員工，分佈在北京、上海、西安、無錫、常州、深圳、重慶、大連、南寧、新鄉、廣州和佛山。

關於TP中國

Teleperformance(後簡稱「TP」)是一家全球領先的數字商業服務提供商，為全球的品牌及其客戶提供更簡單、更快捷、更安全的客戶服務。集團在全球擁有超過50萬名員工遍及100個國家，提供300多種語言及方言服務，服務170個市場，是許多行業中最大公司的戰略合作夥伴。

在中國，我們有超過20年的服務經驗，提供多種業務包括客戶服務、技術支持、市場營銷等服務。目前在中國的12個城市設立了17個站點，分別在上海、北京、西安、無錫、常州、深圳、重慶、大連、南寧、新鄉、廣州、以及佛山，為各行各業的企業客戶提供客服中心服務。TP在中國，致力於助力企業提升客戶滿意度，增強客戶忠誠度，並實現業務增長。我們的10000+名員工可提供多種語言與方言服務（包括英語，普通話，粵語，閩南語，西班牙語，日語，韓語，泰語和越南語等）。

如需瞭解更多信息，請訪問：www.teleperformance.com

財務分析師和投資者 投資者關係和財務通訊部 TELEPERFORMANCE Tel: +33 1 53 83 59 15 [email protected] 媒體關係 歐洲 Karine Allouis – Laurent PoinsotIMAGE7 Tel: +33 1 53 70 74 70 [email protected] 媒體關係 美洲和亞太地區 Nicole Miller TELEPERFORMANCE Tel: +1 629-899-0675 [email protected]

SOURCE Teleperformance