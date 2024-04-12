萬邦泛亞聯盟集團重啟曹寶記（TPC）品牌，開啟歷史性變革征程

「這不僅是一頁新的篇章，更是一種初心的回歸。尋找我們的根源，我們的文化，我們中國人自己的道德傳統，喚醒愛的本源。我決定恢復曾祖父創業時期的商業名稱，這是我們家族的根基所在，也是品牌的價值所在」，曹慰德先生說。

過去幾年，集團公司在中國的投資團隊在直接投資和基金投資領域，一直關注具有可持續發展和ESG屬性的綠色科技（新能源、農業科技、合成生物、醫療健康等），以及健康生活方式消費標的，並在綠色科技及大健康等具有深厚影響力領域的基金中累計投資超過8000萬美元，並與國內一線財務及戰略投資機構建立了深厚的合作關系。

本次集團戰略重組後，曹寶記（TPC）將作為一家投資控股集團在全球化的崛起中扮演更重要的角色，通過兩個核心業務部門：萬邦工業集團和音昱集團，實現業務的全面增長和可持續發展，並加速商業向善的整體轉型。同時，為了加大企業慈善活動的力度，曹寶記（TPC）還成立了兩個新的非營利基金會，即No. 17基金會和Restore Nature基金會。曹寶記（TPC）投資部門近期計劃向增進人類福祉的善經濟領域定向投資3.2億美元。該戰略調整使得集團未來能夠駕馭現代世界的復雜性，並開辟新的途徑去擴大影響力和促成積極的變革。

曹寶記（TPC）的全新品牌標識將英文和中文字融合為了一個整體，象征著東西方文化的融合，「覺醒紅」的標識顏色，寓意覺醒與幸福時代的到來。曹寶記（TPC）的品牌色為翡翠綠，這是一種對自然及生命之源的致敬，而清晰流動的幾何形狀，象征著人類在不斷進化過程中的開放與流動狀態。

曹寶記（TPC）呼吁全球的企業家、投資者、經濟學家和具有覺醒意識的領導者加入我們，共同創造一個兼具使命與成就的商業共同體，並通過創新、勇氣與彼此賦能的協作，促進人類乃至所有生命的整體繁榮。

關於 Tsao Pao Chee 曹寶記 (TPC)

秉持「造福生命福祉，同時創造財富」的品牌使命，曹寶記（TPC）是一家以使命驅動利潤的跨國集團公司。始創於19世紀末期的清朝，歷經四代人的傳承，曹寶記（TPC）已發展成為由音昱集團、萬邦工業集團及一系列非盈利組織構成的善經濟生態系統。曹寶記（TPC）集團總部位於新加坡，目前在16個國家擁有10,000多名雇員。

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SOURCE (TPC) Tsao Pao Chee