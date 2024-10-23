TraceLink新加坡新辦事處推動亞太地區擴展與卓越營運

加強區域業務，提升對亞太客戶的支援

新加坡2024年10月23日 /美通社/ -- TraceLink是全球最大的端到端數碼網絡平台，專注於智能協調供應鏈，近日宣佈在新加坡開設新辦事處。此次擴展是在2016年以來，TraceLink在亞太地區的員工人數顯著增長之際進行的，並且亞太客戶數量已增至55個，這充分彰顯了公司對於滿足該地區不斷演變的供應鏈需求的堅定承諾。

新加坡辦事處的開幕不僅是TraceLink成功的見證，更凸顯了公司對於提供卓越支持和服務的堅定承諾。新辦事處將成為TraceLink在該地區營運的中心，促進與客戶和合作夥伴之間的緊密合作。這一位於新加坡商業區核心地帶的地點，使公司能夠在對其長期策略至關重要的區域中，持續擴大其優秀團隊。

「新加坡是生命科學和醫療行業的策略樞紐，而我們新辦公室的開幕是我們持續增長及致力於服務全球網絡的關鍵一步，」TraceLink主席兼行政總裁Shabbir Dahod表示。「此次擴展不僅使我們能夠以本地專業知識更好地支持區域客戶，還創造了一個鼓舞人心的環境，讓我們的團隊能夠茁壯成長，推動塑造TraceLink在行業內領導地位的創新。」

新加坡的生命科學和製藥供應鏈面臨幾個主要挑戰，包括嚴格的合規要求和對實時透明度日益增長的需求。為應對這些複雜性，創新解決方案至關重要，而TraceLink正站在這一變革的最前沿。TraceLink在新加坡新辦公室的開幕正是針對這些迫切需求而來，緊隨其後的是其Opus平台的Magnum版本發佈。這是一個唯一的無代碼網絡數碼化平台，旨在使端到端供應鏈整合與協同的存取訪問權限更加民主化。這一里程碑進一步鞏固了TraceLink在促進製藥行業更具韌性和透明度的供應鏈方面的領導地位，使公司在應對新加坡物流生態系統面臨的挑戰時，具備了更強的競爭優勢。

關於TraceLink：

TraceLink Inc. 是生命科學和醫療保健領域最大的端到端智能供應鏈平台，透過其B2N Integrate-Once™網絡連接超過291,000個醫療和生命科學實體，實現端到端的協同作業。眾多領先企業信賴TraceLink提供全面的全球連接、可視性和醫療產品的可追溯性，確保每位患者在需要時能安全、可靠地獲得所需藥物。

SOURCE Tracelink, Inc.