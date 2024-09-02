思看科技TrackScan Sharp系列，精準實力「大」不同

動態自適應LED算法結合超遠景深，測量範圍拓展至8.5m，創新性地實現135 m³範圍內的工業級高精度測量。

無線測量 自在隨行

系統搭載強勁運算引擎，內置電池，搭配外置網卡，真正實現全無線三維測量。

精密計量 以穩致勝

創新自研算法，結合掃瞄儀碳纖維一體成型框架，兼顧輕型化與穩固性，標準跟蹤範圍內體積精度可達0.048mm（10.4m³）。

風馳速測 迅捷流暢

81束交叉藍色激光線，486萬次測量/秒，搭配高性能硬件及邊緣計算，帶來極速掃瞄體驗。

微小特徵 精準賦形

精細掃瞄模式下激光線數達17束，大大拓展掃瞄面幅，高效精準獲取曲面、凹槽等細節特徵。

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