Transit Technologies 透過收購 Bytecurve 進入 K-12 軟體市場

創新行動解決方案領域的領導者 Transit Technologies 今天宣布已收購 Bytecurve，這是一個透過強大的排程、調度、時間、出勤和薪資軟體來改變學生運輸營運的軟體平台。預計這項戰略舉措將對交通行業產生重大影響，並使學生運輸營運業務更加有效。該項收購是 Transit Technologies 建立創新的專業運輸解決方案網絡的使命中又一個重要里程碑，鑒於此，其能提供安全、有效和可靠的運輸營運，改善我們所服務的社區生活質量。

田納西州諾克斯維爾2024年8月22日 /美通社/ -- 公共和私人交通轉型方面的遠見者 Transit Technologies 已收購 Bytecurve，這是一家學生運輸管理軟體公司，以其為學區和校車營運商提供簡單而強大的平台而聞名。該項收購將重要的學生運輸技術解決方案新增到 Transit Technologies 綜合交通平台中。

Bytecurve 的創始人在運輸行業擁有超過 30 年的綜合經驗，在學生運輸營運領域擁有專業知識，了解安全和準時地運送數百萬學生往返學校是一項挑戰，且不能有差池。該公司的解決方案旨在使用針對性的工具來應對這些挑戰，以幫助改善營運、降低營運成本、增強與學校、學生和監護人的可靠溝通，並確保學生的安全。

Transit Technologies 行政總裁 Gerry Leonard 表示：「這不僅僅是一項策略性擴張，而是邁向運輸更有效率、更可靠和更包容的未來的一次躍進。透過整合 Bytecurve 的先進平台，我們繼續為軟體能在學生交通、安全和效率方面實現的目標設定新標準。Bytecurve 讓 Transit Technologies 廣泛技術平台的價值倍增，該平台為全球 3,000 多名客戶提供服務。」

Bytecurve 行政總裁兼創始人 GP Singh 補充說：「我很高興加入如此受尊敬的交通解決方案聯盟（諸如 Transit Technologies）。這種組合將使 Bytecurve 能夠將其創新平台和服務帶到更廣泛的運輸行業。」

Bytecurve 針對 K-12 市場的創新軟體解決方案與 Transit Technologies 在固定路線、需求響應、安全、合規以及非緊急醫療服務方面的市場領先平台之間的協同作用，將為 Transit Technologies 徹底改變交通並滿足現代運輸系統不斷變化需求的終極使命作出貢獻。

關於 Transit Technologies

Transit Technologies 是改變交通、連接社區、增強個人旅程能力以及消除交通公平差距的前沿公司。自成立以來，該公司一直致力於利用強大的技術，優化路線，確保及時履行計劃，並為乘客、司機和航班管理員提供安全和創新的交通和運輸營運解決方案。

關於 Bytecurve

Bytecurve 是為校車運輸行業提供創新軟體解決方案的領先供應商。Bytecurve360 是一個全面的派遣和薪資平台，旨在簡化營運，提高效率和增強學區的溝通。

SOURCE Transit Technologies