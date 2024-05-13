Traveloka成為全球首家GSTC白金贊助商，旨在深化可持續發展承諾

Traveloka總裁Caesar Indra表示：「隨著Traveloka努力將更多東南亞遊客與全球旅遊目的地聯繫起來，我們將更加堅定地以負責任的方式管理我們的業務和使用我們平台的遊客對可持續發展的影響。通過成為GSTC有史以來的首位白金贊助商，我們將進一步夯實承諾，推動全球旅遊業向更負責任的方向發展，確保子孫後代能夠繼續體驗旅行的樂趣和喜悅。」

Traveloka於2022年首次加入GSTC，承諾加快構建一個更具可持續性和責任感的全球旅遊生態系統。自成為會員以來，Traveloka以身作則，推動了多項地區性倡議，例如為東南亞地區的酒店和政府機構贊助可持續旅遊課程。Traveloka還推出了一些功能，使用戶能夠識別並預訂獲得GSTC可持續發展標準認證的酒店。

全球永續旅遊委員會(GSTC)首席執行官Randy Durband表示：「我們熱烈歡迎Traveloka成為白金贊助商。GSTC是一個以使命為導向的非營利性組織，此次贊助將極大地推動我們構建一個更具可持續性和責任感的全球旅遊業。在過去的兩年裡，Traveloka已將他們的承諾付諸行動，領導了許多可持續發展活動，對整個東南亞地區產生了積極影響。我們期待與Traveloka密切合作，將整個行業的可持續發展議程推向新的高度。」

關於Traveloka

Traveloka是東南亞領先的旅遊平台，使消費者能夠訪問、發現和購買各種交通、住宿和旅遊活動產品。我們的產品組合豐富全面，涵蓋機票、巴士、火車、租車、機場接送等交通預訂服務，以及數百萬東南亞住宿資源，涵蓋酒店、公寓、賓館、民宿、度假村和別墅等選項。此外，Traveloka還提供各種當地旅遊景點，包括主題公園、博物館、一日游等，讓您的旅行更加豐富多彩。Traveloka應用程序的下載量已突破1.3億次，月活躍用戶超過4000萬，是東南亞最受歡迎的旅遊平台。

更多信息，請訪問： www.traveloka.com

SOURCE Traveloka