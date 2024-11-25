三養「TRILITE」推出全新AI水處理解決方案

1976年，三養社率先開發出韓國首款離子交換樹脂，並因此在推進超純水技術本土化的政府議程上面，被視為做出了重要貢獻。

全新改版的TRILITE網站推出了AI聊天機器人「TRIGENT」，用戶只需輸入問題即可獲取所需信息，無需手動搜索。

憑藉50年來在離子交換樹脂領域積累的經驗和知識，三養開發了一款AI聊天機器人，對其進行訓練，使其不僅能夠提供產品信息和工藝特點，還能根據應用場景提供產品推薦。

TRIGENT會定期更新以提供最新信息，並支持包括英語、中文、日語、印地語、西班牙語、法語和阿拉伯語在內的100多種語言，確保全球用戶均可訪問。

此外，更新后的網站還提供了兩種「TRIANGLE」水處理設計軟件，幫助用戶根據自身需求設計合適的水處理系統。之前的版本僅專註於離子交換樹脂系統的設計，最新的更新版本則在網站上增加了反滲透膜系統的設計功能。

通過這些量身定製的解決方案，三養旨在提供構建水處理系統方面的全方位一站式服務，同時進一步拓展其在全球市場的業務。

三養首席執行官Kang Ho-sung強調說：「我們預計，由AI驅動的網站和設計程序，將能提高信息的可獲取性，使我們能夠為我們的客戶提供最適合的水處理系統產品和設計。我們將會繼續推動數字化創新——這是三養研發工作的核心重點，並為國內外市場提供先進的服務。」

SOURCE Samyang Corporation