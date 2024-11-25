三養「TRILITE」推出全新AI水處理解決方案

新聞提供者Samyang Corporation
26 11月, 2024, 07:30 CST
—三養下屬工業水處理解決方案品牌「TRILITE」主頁煥新……新增AI聊天機器人「TRIGENT」和設計程序「TriAngle」
—針對用戶的查詢提供定製化和技術性信息……服務支持超過100種語言
—創新的水處理設計軟件……離子交換樹脂和反滲透膜
韓國首爾2024年11月26日 /美通社/ -- 三養社（Samyang Corporation，首席執行官：Kang Ho-sung）在其位於首爾鍾路的總部，推出了其水處理解決方案品牌「TRILITE」的新網站 (http://www.samyangtrilite.com)，並同時發布了創新的人工智能 (AI) 工具「TRIGENT（TRILITE AI助手）」。
離子交換樹脂是一種交聯合成聚合物，尺寸通常在0.3至1毫米之間，在通過去除雜質並將離子含量降低至接近零來生產用於清潔半導體、顯示器和電子元件的超純水上面，這種物質至關重要。
1976年，三養社率先開發出韓國首款離子交換樹脂，並因此在推進超純水技術本土化的政府議程上面，被視為做出了重要貢獻。
全新改版的TRILITE網站推出了AI聊天機器人「TRIGENT」，用戶只需輸入問題即可獲取所需信息，無需手動搜索。
憑藉50年來在離子交換樹脂領域積累的經驗和知識，三養開發了一款AI聊天機器人，對其進行訓練，使其不僅能夠提供產品信息和工藝特點，還能根據應用場景提供產品推薦。
TRIGENT會定期更新以提供最新信息，並支持包括英語、中文、日語、印地語、西班牙語、法語和阿拉伯語在內的100多種語言，確保全球用戶均可訪問。
此外，更新后的網站還提供了兩種「TRIANGLE」水處理設計軟件，幫助用戶根據自身需求設計合適的水處理系統。之前的版本僅專註於離子交換樹脂系統的設計，最新的更新版本則在網站上增加了反滲透膜系統的設計功能。
通過這些量身定製的解決方案，三養旨在提供構建水處理系統方面的全方位一站式服務，同時進一步拓展其在全球市場的業務。
三養首席執行官Kang Ho-sung強調說：「我們預計，由AI驅動的網站和設計程序，將能提高信息的可獲取性，使我們能夠為我們的客戶提供最適合的水處理系統產品和設計。我們將會繼續推動數字化創新——這是三養研發工作的核心重點，並為國內外市場提供先進的服務。」
SOURCE Samyang Corporation
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