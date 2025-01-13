Trillium Flow Technologies 成功完成再融資

康涅狄格州史丹福2025年1月13日 /美通社/ -- Trillium Flow Technologies（「Trillium」）很高興宣佈，已於 2024 年 12 月成功完成再融資。該公司除了是 First Reserve 投資組合公司，還是全球重要基礎建設界（例如核電、水務、廢水和工業加工等）所用精密工程閥門和水泵的設計商、製造商兼售後服務供應商。

這項再融資為 Trillium 提供延長期限、提升資金流動、改善條款與提升靈活度，並支持進一步併購活動。

Trillium 財務總監 Kerem Yilmaz 表示： 「我們很高興以這重要里程碑為 2024 年畫上圓滿句號，並以強勁動力，邁進 2025 年。我們對由 Blue Owl Capital Inc.（「Blue Owl」）管理基金所領導的全新信貸安排感到興奮。我們還鳴謝 JP Morgan 和 BDTMSD，繼續承諾與支持我們業務。這項再融資有助我們有效執行自然成長策略，當中包括投資創新兼營運卓越，從而提升客戶服務。我們的目標是繼續積極參與併購，並成為水流控制業的領導。」

Blue Owl 董事總經理 Matt Tier 表示：「Trillium 是全球各界重要任務閥門和水泵的供應商兼售後服務供應商，擁有悠久兼成功往績。我們很高興歡迎 Trillium 成為我們的直接貸款組合借款人，並期待支援 Doug、Kerem 和其他領導團隊，為未來幾年業務執行成長策略。」

Trillium 行政總裁 Doug Kitani 表示：「我希望在此鳴謝我們的財務團隊、股權合作夥伴 First Reserve 和我們的領導貸方 Blue Owl，感謝他們在整個成功再融資過程中提供支援。而且，我特此表揚我們的員工，在 2024 年表現出色。這里程碑體現我們的同心協力，協助 Trillium 於全球水流控制業中繼續創新、發展和保持領導地位。」

關於 Trillium Flow Technologies

Trillium Flow Technologies 是一家全球精密工程閥門、水泵和相關產品設計商、製造商兼售後服務提供商。Trillium 為重要基礎設施界客戶提供服務，致力提供提升可靠、安全兼效率的創新解決方案。

如欲更多資料，請瀏覽：www.trilliumflow.com。

關於 Blue Owl

Blue Owl（紐約證券交易所股票代碼：OWL）是一家頂級資產管理公司，致力重塑另類資產。

截至 2024 年 9 月 30 日，我們管理資產 2350 億美元，並投資三個多策略平台：信貸、普通合夥人策略資本和房地產。我們擁有強大兼永久的資本基礎，向企業提供推動長期增長的私募資本解決方案。而且，我們為機構投資者、個人投資者和保險公司提供另類替代投資機會，務求帶來強勁業績、風險調整回報和保本。

Blue Owl 攜手超過 1,050 名經驗豐富的專業人士，帶來遠見和紀律，締造佳績。如欲了解更多，請瀏覽www.blueowl.com。

關於 First Reserve：

First Reserve 是一家領先的全球私募股權公司，投資多元化能源、公用事業和工業終端市場。First Reserve 於 1983 年成立，擁有超過 40 年行業見解，並培養一個與別不同的全球關係網絡。該公司已籌集資本總額超過 340 億美元，並透過超過 750 筆交易（包括平台投資和附加收購）累積營運專業知識。如欲更多資料，請瀏覽 www.firstreserve.com。

傳媒聯絡

Chris Molineaux

Trillium Flow Technologies 全球營銷兼傳播總監

[email protected]

SOURCE Trillium Flow Technologies