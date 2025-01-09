TriNetX創辦人兼行政總裁宣佈計劃卸任

經歷11年後，Gadi Lachman將結束其營運角色，繼續擔任TriNetX董事會成員

麻省劍橋2025年1月10日 /美通社/ -- 全球最大的實世界數據來源TriNetX今日宣佈，公司創辦人、主席兼行政總裁Gadi Lachman將於2025年3月31日卸任其營運職務。Gadi於2014年創立TriNetX，並在隨後的11年間擔任主席兼行政總裁。Gadi將繼續擔任TriNetX董事會成員，並將擔任TriNetX主要投資方Carlyle的顧問。

「能夠建立TriNetX並成為這麼優秀團隊的一員，是我的榮幸。我要感謝TriNetX的員工、客戶和股東對我的支持。「憑藉我們團隊的才華與熱忱，我對TriNetX的持續成功充滿信心，」Lachman表示。「我們攜手打造了全球最大的臨床研究平台，涵蓋來自超過25個國家/地區的數據，每月處理數千萬次查詢。我們的解決方案正在將臨床研究提升到全新的層次，並在各個治療領域大規模地拯救生命。」

在過渡期間，現任TriNetX董事的Jeff Margolis將擔任執行董事長，以確保領導和治理的連續性，同時尋找政總裁繼任人選。

Margolis表示：「我很榮幸能夠與Gadi一起在董事會服務並與他合作了11年。」代表董事會，我們感謝Gadi塑造並領導TriNetX成為全球領先的真實世界數據和真實世界證據生態系統，為生命科學和更廣泛的醫療健康行業提供服務。我期待在接下來的幾個月與他及董事會其他成員合作，順利執行領導層的交接。」

TriNetX的主要投資者Carlyle的合夥人兼全球醫療保健聯席總監Joe Bress補充道：「自從我們四年前首次投資TriNetX以來，我們一直非常高興能與Gadi合作。憑藉他嚴謹的領導，TriNetX是少數幾家在高速增長期間仍保持盈利的公司之一。Gadi已將公司發展到令人興奮的階段，為新領導者接管並將業務帶入下一個增長與成功的篇章鋪平了道路。

在這次領導層過渡期間，TriNetX將繼續堅守其使命，透過真實世界數據的力量推動全球醫療保健的進步。董事會、領導團隊和員工一致致力於推動持續創新，為客戶和合作夥伴帶來成功，同時在Gadi卓越的遺產基礎上發展。

TriNetX, LLC簡介

TriNetX是一個全球性的醫療保健機構和生命科學公司網絡，致力於推動真實世界研究並加速新療法的開發。透過其自助服務平台，該平台符合HIPAA、GDPR和LGPD規範，並基於美國聯邦去識別化和匿名化的電子健康紀錄數據集以及顧問合作夥伴關係，TriNetX使其全球社群能夠改善臨床試驗方案設計、簡化試驗操作、完善安全訊號並豐富真實世界證據的產生。有關詳細資訊，請瀏覽www.trinetx.com或在LinkedIn上關注TriNetX。

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