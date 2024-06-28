Trip.Biz商旅大會2024：數碼轉型便利商務旅行

Trip.Biz大中華區總經理戴興泠強調香港在亞太區商務旅行中的重要地位，因地理優勢，香港是連接各地區與世界的關鍵地點，營運的航線高達125條。戴興泠還指出：「企業非常著重短途商旅的成本效益，一個全面的商務旅行預訂及費用管理平台可有效控制成本、規劃預算、簡化程序及評估積效。」根據Trip.Biz數據，目前八成的商務旅行屬於短途旅程。

Trip.Biz擁有龐大的酒店網絡，覆蓋全球各大城市和熱門商旅目的地，滿足不同的商旅需求。透過Trip.Biz即將推出的「酒店支付解決方案」，員工可以輕鬆預訂酒店住宿，而管理層及行政人員可以在平台上輕易管理商務旅費及開支數據，簡化對帳程序，減輕報銷等日常行政工作，提供企業整體效率。

GBTA亞太區域總監Elle Ng-Darmawan指出亞太地區的商務旅行領先全球：「亞太地區商務旅行佔全球商旅支出超過四成，對全球商旅的發展有重大影響，我們不容忽視商務旅行的巨大發展潛力。」她另強調數碼轉型正推動商旅行業的革新，已有超過一半的企業願意應用AI技術增加管理效率。

大會期間，各合作夥伴深入探討了商務旅行的關鍵突破和新動向，展現企業對商務旅行的重視。數碼轉型及可持續發展亦是備受關注的核心主題，各合作夥伴從供應商、用戶等不同層面提出意見及交流。

Trip.Biz將繼續致力於為企業提供一站式商旅管理服務，幫助企業降低成本及增加效率，助業務增長，並與合作夥伴共同推動商旅行業的創新與發展。

關於Trip.Biz

Trip.Biz是攜程集團其下的線上商旅管理服務平台。Trip.Biz的總部位於新加坡，通過以人為本的技術提升商旅管理，平台提供豐富的商旅產品選項及可持續的解決方案。

由2006年至今，Trip.Biz已獲得了全球超過15,000家大型企業和超過980,000家中小企業的信任。我們的全球客戶服務團隊為不同時區的用戶提供服務。

Trip.Biz致力提供節省成本和時間的解決方案，使企業能專注企業的增長及成功。通過節省商旅成本，企業可以在其核心業務上投資更多、擴大版圖及實現使命。

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