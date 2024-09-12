Trip.Biz於「Trip.Biz Transform 2024」年度大會發佈Trip.Biz Product Matrix

在差旅管理方面，Trip.Biz全面整合專為全球差旅出行度身訂造的線上及流動預訂平台Trip.Biz OBT 及應用程式，憑藉遍佈全球的差旅資源和卓越的供應商整合能力，使每一次差旅規劃輕鬆無憂，企業客戶更可盡享便捷高效的全球出行體驗。為解決國際差旅的支付與管理難題，Trip.Biz 推出支援多種貨幣交易、靈活匯率轉換及多樣化支付方式的一站式跨國差旅支付產品Trip.Biz Payment，並通過Trip.Biz Reporting 及 Trip.Biz ESG 為企業提供智能化差旅管理報告與碳排數據管控報告，賦能企業以數據驅動決策，共推可持續發展。

在差旅服務方面，Trip.Biz Care 則以高標準、個人化及持續創新的服務理念，貫穿差旅前、中、後期的過程，未來還將與 Trip.com 完成積分權益互通，進一步提升客戶體驗；此外Trip.Biz Desk作為專為全球TMC服務商及合作夥伴設計的數智化預訂及管理工具，將助力 Trip.Biz 全球各地的合作夥伴為差旅客戶提供更加優質的本地化差旅出行服務。

會議期間，Trip.Biz 國際交通供應鏈及全球合作夥伴負責人 Eugene Tan 與來自日本、越南、泰國和中國內地的策略合作夥伴在主題為「Driving Change: Global Reach, Local Focus」的圓桌環節深入探討了旅遊管理公司（Travel Management Company，簡稱TMC）如何更好地服務全球客戶，並發佈了Trip.Biz Desk。作為賦能國際TMC服務商及合作夥伴的客戶服務管理系統，Trip.Biz Desk將助力本地及國際合作夥伴為全球差旅客戶提供更加本地化的差旅服務，並積極促進國際差旅市場需求與本地化差旅出行的融合。目前，Trip.Biz正將以亞太地區為中心的差旅業務、合作夥伴網絡及供應鏈資源，拓展並覆蓋至世界各地，為全世界範圍內超過一百萬家中小型企業提供差旅管理服務，並服務五千五百萬商旅人士。

Trip.Biz 首席技術官宋濤指：「通過公共雲架構、全方位的信息獲取模型和強大的合作夥伴網絡，Trip.Biz為跨國企業提供全球範圍內穩定、高效且安全的數智化差旅管理技術。同時、透過持續開展人工智能AI在商旅領域的運用，Trip.Biz將讓差旅出行的效率提升到新的高度。」

通過全新的Trip.Biz產品矩陣（Trip.Biz Product Matrix），Trip.Biz將秉承科技賦人的產品理念，為客戶及合作夥伴提供全方位數碼化差旅解決方案，助力企業減低成本、增加效益，賦能業務增長，並與合作夥伴共同推動商旅行業的創新與發展。

SOURCE Trip.Biz