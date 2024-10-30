TripFactory和NexusDMC母公司ORN Ventures獲跨國企業集團注資5000萬美元A輪融資

TripFactory的創新平台無縫整合了地面物流和服務交付，為客戶提供卓越的旅行體驗。

企業投資者表示：「我們非常高興能投資並與TripFactory合作，助其繼續在全球範圍內革新休閒旅遊業。」「憑藉其充滿活力的團隊、雄心勃勃的願景和堅定的價值觀，TripFactory具備行業領導者的潛質，並已證明了其建立和擴展全球盈利業務的能力。」

隨著後疫情時代的度假需求激增，印度已成為全球領先的國際旅遊來源市場之一。TripFactory正站在滿足這一日益增長的需求的最前沿，擁有獨特的價值主張。

TripFactory創辦人兼行政總裁Vinay Gupta表示：「這項投資強化了我們成為全球最大度假業務的承諾。」「這將使我們能夠擴大市場影響力，豐富產品組合，並提升現有市場及新市場的客戶體驗。我們將持續專注於提升平台的服務質量。」

在本輪融資中，其他值得注意的新股東包括Vani Kola、Mohandas Pai和Ranjan Pai。

關於TripFactory：

總部位於新加坡的TripFactory是全球定制假期規劃和無縫旅行體驗的領導者。成立於2014年的TripFactory與110個國家/地區和1700個城市的渠道夥伴合作，提供全球32000個城市的假期套餐。TripFactory在62個國家/地區擁有超過800名員工，致力於為旅客提供一流的服務。截至目前，該公司已為來自94個國家/地區的客戶提供服務。

詳情請瀏覽www.tripfactory.com。

SOURCE TripFactory; NexusDMC