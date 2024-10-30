TripFactory和NexusDMC母公司ORN Ventures獲跨國企業集團注資5000萬美元A輪融資
新聞提供者TripFactory , NexusDMC
30 10月, 2024, 17:45 CST
新加坡2024年10月30日 /美通社/ -- 全球領先的旅遊平台TripFactory在印度具有強大市場影響力，已成功從一家位於印度的國際企業集團籌集5000萬美元A輪融資。此項投資使公司估值達到五億美元。
TripFactory由Vinay Gupta和一支經驗豐富的創業團隊共同創立，包括Amit Aggarwal、Varun Gupta、Deepak Khurana、Ankit Agarwal、Ankush Agarwal、Ali Asger Lightwala和Ahmed Khan。該公司在新冠疫情後迅速拓展其環球業務。該公司總部位於新加坡，業務遍及超過110個國家/地區，並透過其先進平台與旅行代理商及行業合作夥伴合作，提供量身定制的度假套餐。消費者可透過TripFactory網站（www.tripfactory.com）預訂夢想假期，或向公司專家尋求個人化的度假規劃服務。
TripFactory的創新平台無縫整合了地面物流和服務交付，為客戶提供卓越的旅行體驗。
企業投資者表示：「我們非常高興能投資並與TripFactory合作，助其繼續在全球範圍內革新休閒旅遊業。」「憑藉其充滿活力的團隊、雄心勃勃的願景和堅定的價值觀，TripFactory具備行業領導者的潛質，並已證明了其建立和擴展全球盈利業務的能力。」
隨著後疫情時代的度假需求激增，印度已成為全球領先的國際旅遊來源市場之一。TripFactory正站在滿足這一日益增長的需求的最前沿，擁有獨特的價值主張。
TripFactory創辦人兼行政總裁Vinay Gupta表示：「這項投資強化了我們成為全球最大度假業務的承諾。」「這將使我們能夠擴大市場影響力，豐富產品組合，並提升現有市場及新市場的客戶體驗。我們將持續專注於提升平台的服務質量。」
在本輪融資中，其他值得注意的新股東包括Vani Kola、Mohandas Pai和Ranjan Pai。
關於TripFactory：
總部位於新加坡的TripFactory是全球定制假期規劃和無縫旅行體驗的領導者。成立於2014年的TripFactory與110個國家/地區和1700個城市的渠道夥伴合作，提供全球32000個城市的假期套餐。TripFactory在62個國家/地區擁有超過800名員工，致力於為旅客提供一流的服務。截至目前，該公司已為來自94個國家/地區的客戶提供服務。
詳情請瀏覽www.tripfactory.com。
SOURCE TripFactory; NexusDMC
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