創新好玩的幼兒教育落戶香港：TuniTuni 結合故事和遊戲的體適能課

採用全人手製作的高品質玩具,孩子們在探索新主題的同時，還能掌握必要的基本動作，訓練各大小肌肉。例如在教導孩子們手、腳和身體衛生習慣的主題中,就巧妙地融入了這個活動，以有趣互動的方式傳授重要技能。

透過遊戲獲得最佳學習效果是TuniTuni的核心觀點。為幼童營造豐富的環境至關重要。由於每週主題都不同，孩子們得以親身體驗講故事和遊戲，在不失去興趣的情況下獲得知識，真正做到在遊戲中鍛鍊，在鍛鍊中學習。

孩子開始學走路時便可以加入TuniTuni。在12至36個月的階段是快速成長的關鍵期。就像缺乏早期接觸圖書的孩子難以養成閱讀習慣，缺乏運動體驗的孩子也可能隨著成長而失去對運動的興趣。TuniTuni 的目標是通過提供循序漸進的動作，讓孩子們體驗成功，從小培養積極的運動態度。

有興趣了解更多關於 TuniTuni 及其課程的家長，可以瀏覽TuniTuni 網站： tunituniglobal.com 的或直接聯繫中心：852-60600857。香港首間 TuniTuni 中心位於將軍澳The Lohas4 樓 426A 舖。

TuniTuni 希望為香港兒童帶來一個創新的早期教育體驗。隨在美國和馬來西亞等其他國家的擴張計劃，TuniTuni 結合故事和遊戲的教育方式，定能培養幼兒的身體發展、情感聯繫和對運動的終生熱愛。

SOURCE TuniTuni