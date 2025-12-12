TutorABC集團加速全球佈局，重新定義線上教育版圖

美洲：美國、加拿大、巴西、阿根廷、智利、秘魯、烏拉圭

歐洲：英國、法國

亞太地區：澳洲、中國、香港、印尼、日本、韓國、新加坡、泰國、越南

中東與中亞：阿拉伯聯合大公國、哈薩克

透過在地據點的設立，TutorABC集團得以更緊密地支援各地學員、企業培訓客戶及合作教育機構，進一步強化其具規模化且高品質的語言學習服務。

TutorABC集團聯合董事長暨執行長 Samuel Yang（楊順銓）表示：「TutorABC集團的全球策略相當明確，就是要讓世界各地的學習者都能輕鬆獲取優質教育。我們將持續開拓新市場、投入AI驅動的教育科技，並深化與國際權威教育機構的合作關係，以強化我們的語言課程內容並擴大企業語言培訓服務。」

TutorABC集團聯合董事長 Rodney Miles（文禮士）補充：「TutorABC集團的核心優勢在於緊密連結的國際網路，讓集團全球各地的營運團隊、學習者與合作夥伴能跨區域協作，使技術、服務與教學品質得以同步提升。」

這些布局將推動TutorABC集團的全球願景：為全年齡層學員在每個生命階段，提供一流的線上教育服務，服務對象涵蓋兒童、青少年、成人、職場專業人士與準備赴海外留學的學生。

關於TutorABC集團

TutorABC集團是全球線上英語與中文教育的領導品牌，擁有超過20年的深厚底蘊。至今已在全球100多個國家、透過30,000名認證外師，提供超過1億堂真人互動課程。

在企業培訓領域，TutorABC深受全球超過1,000家知名企業信賴，客戶名單包括：Apple、Google、微軟（Microsoft）、台積電（TSMC）、鴻海（Foxconn）、聯發科（MediaTek）、花旗銀行（Citibank）、保誠人壽（Prudential）、資誠（PwC）、勤業眾信（Deloitte）、New Balance、喜來登（Sheraton）與艾美酒店（Le Meridien）等。

2025 年，TutorABC成為亞洲首家獲得 WASC（美國西部學校與學院教育聯盟）最高級別認證的線上教育機構，與史丹佛大學、加州大學柏克萊分校及洛杉磯分校等世界名校並列此榮譽資格。

TutorABC在研發領域已投入高達3億美元，並持有19項專利技術。集團的三大全球支柱業務為：B2C個人語言學習、B2B企業語言培訓，以及留遊學服務。

TutorABC集團總部位於香港，並在亞洲、歐洲、美洲及中東設有代表處。其合作夥伴包括牛津大學出版社（Oxford）、劍橋大學出版社（Cambridge）、國家地理（National Geographic ）、Kaplan、ETS 以及 Barron's。

TutorABC集團的使命： 集結一流的人才，以一流的方式，向全世界提供一流的教育。

