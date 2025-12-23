氫能基礎建設邁向商業化：TÜV SÜD完成台灣首座加氫站安全性測試

依據國際標準的第三方測試框架

在國際氫能發展趨勢中，加氫站被視為氫能交通能否擴展的重要基礎設施。多數市場在推動加氫站建置時，皆將「安全測試」與「標準化作業流程」列為商業營運前的必要程序，以符合技術規範，並協助控管氫能源設施在初期運作階段可能面臨的技術風險。

第三方測試機構的職責，在於藉由客觀且具備可追溯性的技術評估，確認設備在設計與實際營運情境下的一致性。TÜV SÜD嚴格依據ISO 19880-1:2020，為本站提供安全性與功能性測試，確保設施在投入商業營運前，已完成相關技術規範的檢測，並滿足標準要求。

從FAT到SAT的全流程技術監測

為確保加氫站設備品質，TÜV SÜD的測試作業自在歐洲的工廠驗收測試（FAT, Factory Acceptance Testing）階段即開始參與。藉由早期介入，測試團隊得以在設備出廠至台灣前，就核心模組進行初步的安全評估與規格審核，降低後續現場測試階段的調整需求。

隨後於高雄進行的廠址驗收測試（SAT, Site Acceptance Testing）中，TÜV SÜD針對現場安裝後的加氫站進行實地檢測。根據 SAT報告結果，該站點在不同操作條件下的運作狀況皆已完整記錄，並就實際環境下的安全性與功能性表現提供專業監測。

在 ISO 19880-1架構下，TÜV SÜD就加氫站關鍵系統進行技術檢測與數據比對，範圍涵蓋高壓供氫系統、通訊協定與加氫控制邏輯，以及異常與緊急狀況下的安全防護機制。

本次測試亦引進符合 ISO 19880-1 Annex J規範的模擬測試設備 HSTA（Hydrogen Station Testing Apparatus）。該設備由TÜV SÜD與工業技術研究院（ITRI）共同開發，具備ISO 17268 H70加氫座與SAE J2799紅外線通訊功能，可在不使用實體車輛的情況下，進行重複性且具一致性的系統反應測試。

TÜV SÜD Taiwan工業服務部總監王善弘表示：「第三方測試的核心價值，在於協助確認系統在各種操作條件下，能維持穩定且可靠的安全行為。透過依循 ISO 19880-1相關標準要求的FAT與SAT測試要求，我們協助加氫站在啟用前完成必要的技術性檢核，為台灣加氫站產業後續的建設與管理建立清晰的參考基準。」

TÜV SÜD長期參與氫能基礎建設、設備及製氫系統的測試驗證與顧問服務，涵蓋加氫站安全測試、氫能零組件測試、電解槽安全性評估及供應鏈相關技術顧問。未來將持續以專業的第三方測試實務，為台灣氫能基礎建設的穩健發展提供可靠的技術依據。

SOURCE TÜV SÜD