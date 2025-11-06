TÜV南德2025零售與消費品峰會在香港成功舉辦，共探行業可持續發展新路徑

新聞提供者TÜV南德意志集團
香港 2025年11月6日 /美通社/ -- 近日，TÜV南德意志集團（以下簡稱「TÜV南德」）於香港生產力促進局總部大樓成功舉辦「2025零售與消費品峰會」。本次峰會彙聚行業專家與合作夥伴，圍繞碳管理、ESG（Environmental，Social and Governance，環境、社會及治理）、供應鏈合規、網路安全及電池安全法規等關鍵議題展開深度交流，旨在協助企業應對日益複雜的市場動態與監管環境，共同推動行業邁向更安全、高品質與可持續的未來。
峰會開幕，TÜV南德北亞區首席執行官Dirk von Wahl先生發表致辭。他強調了在行業轉型的關鍵時期合作共贏的重要性。 他表示：「感謝合作夥伴長期以來的信任與支持。面對消費者期望升級、法規日益嚴格以及可持續發展成為核心議題的宏觀環境，TÜV南德始終致力於以全球網路與專業經驗，助力企業穩健應對挑戰，攜手共建可信賴的未來。」
隨後，消費產品全球運營部副總裁Josef Bichler先生向與會嘉賓介紹了TÜV南德的全球消費品服務更新。他分享了TÜV南德以客戶為中心的「POWER 2030」戰略，旨在通過拓展全球網路、數位化創新及一站式可持續發展服務，賦能客戶應對未來市場挑戰，確保產品安全、合規並贏得競爭優勢。
在專題分享環節，TÜV南德專家團隊就當前行業核心挑戰發表前沿洞察：
- 消費產品服務部資深可持續專家 Solomon Zhou 先生聚焦碳管理，介紹如何精准衡量、管理與降低零售價值鏈中的範圍三排放，並建立可靠資料體系，為企業實現碳目標提供落地路徑。
- ESG技術專家 Cynthia Xue 女士解析歐盟最新政策趨勢如何重塑企業合規邊界，並指導企業調整運營與戰略，以保持在歐洲市場的競爭優勢。
- 企業社會責任審核部區域經理 Summer Xia女士 闡釋將可持續性融入供應鏈各環節的具體方法，指出其在降低運營風險、提升效率與塑造品牌聲譽方面的多重價值。
- 全球數位化網路安全項目經理 Maxime Hernandez 先生圍繞歐盟RED授權法案等新規，闡釋其對全球產品合規標準的深遠影響，並提出應對新興網路安全要求的策略。
- 動力電池事業部技術經理 Marco Frank先生強調電池安全作為產品合規與品牌信任的基石，系統解讀國際安全標準、測試要求與市場准入策略，助力企業夯實產品可靠性。
整場峰會透過專題分享與交流，為零售與消費品企業構建了高價值的知識分享與合作平臺。 與會嘉賓在深入的交流中凝聚了共識——面對綠色轉型與數位化交匯的時代背景，單一合規已不足以應對系統性挑戰，唯有通過跨界協作、知識融合與持續創新，方能構建兼具韌性、安全與可持續性的產業新生態。
作為擁有近160年經驗的技術服務夥伴，TÜV南德將持續發揮其全球網路與專業能力，與各界夥伴攜手，將洞察轉化為行動，共同塑造零售與消費品行業的高品質未來。
關於 TÜV 南德意志集團
TÜV南德意志集團成立於1866年，前身為蒸汽鍋爐檢驗協會。發展至今，已成為了全球化的機構。TÜV南德意志集團在50個國家和地區設立了1,000多個分支機搆，擁有近30,000名員工，致力於不斷地提高自身的技術、體系及專業知識。集團的技術專家在工業4.0、自動駕駛及可再生能源的安全與可靠性方面均作出了顯著的技術創新。
