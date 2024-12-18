香港2024年12月18日 /美通社/ -- 2024年12月13日，由電視廣播有限公司（以下簡稱TVB）主辦的《環境、社會及管治大獎》頒獎典禮在香港會議展覽中心舉行，復星國際榮獲TVB頒發最高級別的「ESG年度卓越大獎」，另同時獲頒「ESG最佳表現大獎」及「ESG最佳報告大獎」。

香港特區財政司副司長黃偉綸先生、香港特區財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生、香港特區環境及生態局氣候變化專員黃傳輝先生及電視廣播有限公司總經理（商務及營運）蕭世和先生擔任此次頒獎主禮嘉賓，並一同頒發「ESG年度卓越大獎」予復星國際。

TVB指出，復星國際榮獲「ESG年度卓越大獎」、「ESG最佳表現大獎」及「ESG最佳報告大獎」三大獎項乃實至名歸。復星經過30多年發展，已發展成為一家全球化的大型產業集團，覆蓋醫療、旅遊、消費及保險等業務。憑藉完善的全球產業生態佈局，復星在超過35個國家和地區負責任運營，積極助力全球民生福祉與可持續價值創造。

回顧過往，復星一直關注全球可持續發展領域的變革和發展，已建立完善的ESG管理體系，多年來將ESG管理要求融入經營管理中，並積極響應國家及全球可持續發展戰略、保障信息安全、促進科技創新、落實「雙碳」目標、保障員工權益，助力可持續管理與價值創造。

此次獲得TVB最高級別的「ESG年度卓越大獎」的得獎單位合共五家，全為在ESG領域表現出色的單位，包括政府機構、主要公共事業單位及知名企業，分別為：香港特別行政區政府渠務署、中華電力有限公司、華懋集團及晶苑國際集團。

此次榮獲「ESG最佳表現大獎」及「ESG最佳報告大獎」的企業則全為香港知名企業包括港鐵公司、恒基兆業、信和置業、新創建集團等。

復星國際公司秘書兼 ESG 管理委員會負責人史美明女士上台代表公司領獎後，與其他獲得「ESG年度卓越大獎」的得獎單位的代表進行研討會交流，分享復星國際在ESG方面的成果。

創新驅動，積極回饋社會

史美明在交流時指出：「復星創業至今，始終堅持『助天下』的初心，致力通過業務活動為社會帶來積極影響。以我們的醫藥業務為例，我們堅持科技創新，抗癌藥物有新突破，比如復星凱特開發的奕凱達®（阿基侖賽注射液）CAR-T細胞治療產品，是國內首個獲批上市的CAR-T細胞治療產品，為淋巴瘤患者帶來更多治療選擇和治癒希望。」

復星依託長期積累的科創能力，復星「全球首款」「中國首個」成果不斷湧現。復星醫藥自主研發的注射用青蒿琥酯，截至2024年上半年，已累計救治了全球超過7,200萬重症瘧疾患者。第二代注射用青蒿琥酯Argesun®，成為首個通過世界衛生組織預認證的「一步配製青蒿琥酯注射劑」，用於治療瘧疾。

自願發佈氣候信息披露報告，呼籲各界共同推進碳中和

復星於2021年向社會做出承諾：「力爭於2028年實現碳達峰、2050年實現碳中和」，通過制訂氣候變化緩解和適應策略，支持《巴黎協定》的1.5℃控溫目標。為進一步推進雙碳目標，本集團成立了碳中和委員會和工作組，積極推動碳中和管理在全集團範圍內的進一步貫徹與落實。

今年4月，面對愈發嚴峻的全球氣候變化挑戰，復星遵循香港聯交所披露要求，對標氣候相關財務信息披露工作組（TCFD）的建議，並參考《國際財務報告可持續披露準則第2號—氣候相關披露》發佈了第二份氣候信息披露報告，向國際社會表明集團氣候行動的決心，呼籲各界共同推進碳中和。

於氣候行動方面，集團及成員企業一直積極推動節能減碳。復星在葡萄牙的保險公司Fidelidade，剛開幕了一個深入研究氣候變化的知識中心，通過與外部實體的合作，包括大學、研究中心、公共機構等，提供氣候變化對社會，尤其是保險行業的影響相關的科學知識。集團位於三亞的亞特蘭蒂斯獲得中國綠色建築認證的最高級別證書及全球旅遊業界領先的環境認證和榮譽。此外，復星在上海的基地，也是上海地標型建築——外灘金融中心（BFC）也獲得了綠色建築界的「奧斯卡」獎LEED鉑金級認證，並以97分的高分刷新了世界紀錄。

復星堅持「全球化」和「創新」，創造負責任、包容和可持續的未來

今年，復星提出了可持續發展戰略：「創造影響力」（Create IMPACT），確定了六大長期戰略方向，即：I: Innovation-driven 創新驅動、M: Mindful Operation 責任運營、P: People and Partner Oriented 以人為本、A: Advanced Governance精益治理、C: Climate and Planet Positive 綠色發展、T: Transparency透明真實。這是復星成立以來「修身、齊家、立業、助天下」的初心延續，也是ESG（環境、社會和公司治理）實踐長期貫徹執行的保障。

植根於中國，成長於全球，復星長期堅持「全球化」和「創新」兩大核心增長引擎，是中國少數既積累了深厚科技與創新能力，又具備全球運營與投資能力的企業。憑藉完善的全球產業生態佈局，復星在超過35個國家和地區負責任運營，積極助力全球民生福祉與可持續價值創造。

面向未來，復星將繼續通過創新和負責任的全球運營，積極承擔更多社會責任，在「創造影響力」可持續發展戰略的引領下，矢志創造更加負責任、包容和可持續的未來。

SOURCE 復星