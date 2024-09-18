TVM Capital Healthcare 宣布投資 Human Longevity, Inc.，作為支援疾病預防和健康老齡化策略之一

HLI 是全球最成熟的長壽科學公司之一，致力於幫助大眾活出 100 年以上健康、活躍且健步如飛的生活

阿聯酋迪拜和沙特阿拉伯利雅德2024年9月18日 /美通社/ -- 國際醫療保健擴展和增長資本公司 TVM Capital Healthcare 今天宣布，最近向位於舊金山的 Human Longevity Inc. (HLI) 作出投資，此公司自 2013 年起成為推動精準醫療的全球領導者，一直致力於追求健康老化，也就是長壽醫學。此投資項目將支援公司在美國市場擴大業務，以及朝沙特阿拉伯王國和東南亞擴展。

HLI 由人類基因組定序工作的先驅之一 J. Craig Venter 博士創立，基於博士對更長、更健康的生活和基因體學的民主化願景，徹底改變我們預防「可避免疾病」並更長時間保持健康的方式。HLI 在基因體學和其他精準醫學領域（例如成像）方面的深厚專業知識，以及其無與倫比的縱向患者數十年研究，獲認為是快速擴展的長壽醫學業界的領導者。此公司擁有用於檢測基因疾病關聯的專有工具，包括 HLI 的人工智能 (AI) 健康風險和推薦平台，並為其客戶提供症狀前診斷和定制治療，及早預防疾病並最大限度地提高健康成果。簡而言之，HLI 正在將醫療保健從反應性的實踐轉變為具有預測性、主動和預防性的醫療服務，不僅可以提高升個人生活質素，而且改善整個醫療照護系統的效率和效能。

TVM Capital Healthcare 擁有豐富的全球投資經驗，結合在中東和東南亞的經營經驗以及建立創新醫療保健公司的記錄。TVM Healthcare Afiyah Fund LP 是當地同類基金中最大的成長型資本基金，由位於沙烏地阿拉伯的 TVM Healthcare Afiyah Fund LP 提供投資，將支援 HLI 擴張，初期特別著重於打入沙烏地阿拉伯王國的市場。此國家的 Vision 2030 and Health Sector Transformation Program 呼籲將「疾病照顧」演變為真正的「健康照顧」，並將焦點放在腫瘤學、神經學、新陳代謝綜合症、糖尿病，以及心血管和自體免疫疾病等最重要範疇。沙特阿拉伯非常樂意接納 HLI 等醫療保健商業模式，並在長壽科學方面積極參與多項由政府支援的計劃，包括 Saudi Human Genome Program 和 Hevolution Foundation，這是一個總部位於利雅德的全球非營利組織，投資於長壽領域的科學項目和生命科學公司。

Human Longevity, Inc. 共同創辦人兼首席科學顧問 J. Craig Venter 博士表示：「Human Longevity, Inc. 是一間健康公司，目標是在老化和疾病中穩著先機。我們相信，此平台將拯救數百萬人的生命，並在未來顯著降低醫療保健成本。TVM Capital Healthcare 的投資，使我們能夠鞏固作為全球最具數據支持的長壽業務的地位，並在沙特阿拉伯和 SEA 等市場建立足跡，這些市場看到我們在預防醫學方面的潛力，以及對藥物成本改變的巨大影響。」

TVM Capital Healthcare 董事長兼行政總裁 Helmut M. Schuehsler 博士表示：「透過我們對 HLI 的投資，我們為向「未來的醫療保健」轉型做出貢獻，這一切都涉及精準醫學、個性化護理和預防疾病，總而言之：真正的「醫療保健」。長壽醫學，對社會的潛在長期影響相當深遠。我們很高興能夠成為這項新投資的一部分，這項新投資有助公司在美國的發展，同時也將 HLI 引入沙特阿拉伯王國和東南亞。」

TVM Capital Healthcare 合作拍擋 Ghida Harfouche 博士補充：「HLI 的頂尖科學，已為客戶提供療效精準的藥物以預防疾病，還有高度個人化的介入措施。我們很高興能支援此公司的全球成業務增長，與其一起致力於健康長壽和預防性保健的民主化。

TVM Capital Healthcare 獲公認是第一間在沙特阿拉伯王國投資和經營醫療保健公司的國際醫療保健基金經理。此公司還活躍於更廣泛的中東和東南亞地區。TVM Capital Healthcare 除了支持美國和歐洲的醫療保健成長型公司，以支援其在這些地區的擴張計劃之外，也對當地領先的公司作出投資。藉由這個雙管齊下、高度催化的策略，TVM Capital Healthcare 在目標市場中提高世界領先產品、技術與服務的品質和價格。

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TVM Capital Healthcare 簡介

TVM Capital Healthcare 是一間專注於新興市場的全球醫療保健私募股權公司。此公司總部位於杜拜和新加坡，在利雅德和胡志明市設有辦事處，在醫療保健公司投資擴展和增長資金，以改善當地獲得優質和負擔得起的護理服務，以及製藥、醫療器械和診斷領域的本地醫療產品來源。其投資和營運合作拍檔，以及強大的區域和國際高級顧問團隊，在醫療保健投資方面擁有長期的歷史記錄，並在中東和東南亞的豐富營運經驗。

與國際領先的醫療技術和臨床合作拍檔（如 Mass General Hospital）以及 Joint Commission International (JCI) 等國際認證機構合作，可以保障醫療品質。TVM Capital Healthcare 的投資和營運方式結合了強大的商業價值創造和財務回報，以及負責任和可持續投資，並符合聯合國可持續發展目標。我們在醫療保健這關鍵領域行之有效的策略，還包括氣候適應性和韌力。www.tvmcapitalhealthcare.com

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Holly Radel

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SOURCE TVM Capital Healthcare