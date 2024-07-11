【U Lifestyle《社群》現金賞企劃反應熱列即時加推第二回！ 】強大內容貢獻者網絡 成就爆紅品牌曝光！

多元化內容平台 集高質生活資訊於《社群》

U Lifestyle 綜合不同網站內容及影片節目，包括 港生活 、 U Travel 、 U Food 、 U Beauty 、 U Blog 、 ezone.hk ，用戶可以隨時隨地在U Lifestyle APP、網站或旗下社交平台上瀏覽多元化生活內容，更可將自己的生活見聞、旅行、吃喝玩樂攻略等分享至《社群》，與全球用戶及U Creator交流心得。同時，U Creator可以透過完成 社群任務升級賺分 ，升級解鎖更多限定品牌合作機會，或換領豐富禮品。我們亦會定期挑選表現突出的U Creator參加品牌試食、試玩、試用等，讓他們向大眾分享真實體驗或產品評價，以內容行銷為品牌增加曝光機會，吸引目標客群。

嶄新現金賞企劃 吸納大量內容貢獻者

為吸納更多活躍的內容貢獻者，《社群》日前推出嶄新現金分成活動 — 《創作有價企劃》 ，以現金獎賞嘉許優秀的U Creator。U Creator只要於活動期內免費報名參加，並發佈高質打卡相片／影片，分享食、買、玩等任何生活類帖文，即可賺得現金獎賞！每「千次瀏覽量」可賺現金賞HK$8，瀏覽量越高收入愈多，精選帖文更可賺得每篇額外現金賞HK$30！

活動旨在希望幫助內容貢獻者能夠 將創作變現 ，輕鬆賺取被動收入，形式大受歡迎。U Lifestyle 現正式加推第二回合，活動截止日期為2024年12月31日，平台高質內容不斷加推，U Creator人數與日俱增！

強大內容貢獻者網絡 無限品牌合作機會

《社群》 擁有強大的內容貢獻者網絡，更將商戶與U Creator連結，提供無限的商業合作空間。商戶可透過《社群》邀請不同定位的U Creator合作，分享產品詳細資訊和試用評價，有助擴大品牌影響力及建立良好口碑。

U Lifestyle將為合適品牌提供合作宣傳機會：

幫助邀請合適而高質的U Creator參加試食、試玩、試用活動

於U Lifestyle及應用程式丶網站及各大社交媒體安排活動招募

邀請U Creator發佈深入而詳盡的試用帖文

針對目標客戶群需要，構思不同切入點及創意主題

我們非常歡迎各大商戶為U Lifestyle提供商品贊助、優惠或合作邀請！

多平台發佈 提高品牌曝光率

U Lifestyle備有多個宣傳平台作支援，商品贊助內容不但會在《社群》中發佈，更有機會被發放至 U Lifestyle App 、 其網站 及旗下各大社交平台，包括港生活丶U Travel丶U Food丶U Beauty丶U Blog丶ezone等，助商戶在短時間內將產品推廣至目標客群，讓商品瞬間成為網絡熱話！

立即到App Store/ Play Store下載 U Lifestyle App ，瀏覽精彩生活內容及資訊！

如有任何查詢或合作，請聯絡：U Lifestyle ( [email protected] )

SOURCE U Lifestyle