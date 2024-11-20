U Lifestyle《社群》齊集豐富旅遊攻略 免費狂送旅遊及生活用品！

豐富旅遊主題：《社群》內設多個旅遊主題，包括「深圳」、「日本之行」、「澳門」、「泰國」、「韓國」、「台灣 地區 」、「越南」等，涵蓋時下最熱門的旅遊地點，用戶隨時隨地都可以互相分享旅遊時刻，記錄重要回憶。





」、「越南」等，涵蓋時下最熱門的旅遊地點，用戶隨時隨地都可以互相分享旅遊時刻，記錄重要回憶。 攻略型帖文：《社群》至今已集合超過一萬五千位旅遊達人，向大眾推介旅遊攻略與優惠情報，例如打卡景點、酒店住宿、交通方法、必買手信及餐廳優惠等，方便用戶參考目的地資訊，好好計劃每個旅程！





季節性旅遊情報：《社群》內的一眾旅遊達人熟悉目的地季節性活動，並於平台上無私分享攻略帖文，例如：「日本賞楓攻略」、「最佳紅葉觀賞地點」、「10大聖誕旅遊地點」等，讓大家不會錯過最佳出發時間！

立即探索《社群》旅遊主題

《社群》亦會定期舉辦多個送禮活動，免費大派豐富旅遊及生活用品，源源不絕回饋會員！今期《社群》將送出亞洲旅遊數據卡、麒麟一番搾啤酒及秋日和楓禮品套裝，只要簡單打卡即有機會免費獲獎！

《社群》大派亞洲旅遊數據卡350張！第2擊！

年尾旅行打卡，最重要當然是可以即時上網同朋友分享！《社群》聯同自由鳥送出4天亞洲旅遊數據卡 (12 個地區適用)，更可以循環再用，將未用完的旅行數據留待下趟旅程使用，多達60個國家都用得，非常方便！

活動日期：2024年11月7日至11月27日

參加方法：活動期間到《社群》分享旅行打卡相，加上帖文關鍵字 「#OK即刻有」

活動詳情

立即登記

《社群》送出麒麟一番搾啤酒及秋日和楓禮品套裝！

日本正值紅葉季，《社群》免費送出麒麟一番搾啤酒及秋日和楓禮品套裝，套裝包括：麒麟一番搾啤酒、和楓啤酒杯、和楓富士山杯及和楓陶瓷焗盤連蓋，讓大家能夠將紅葉浪漫景象帶回家中。

活動日期：2024年11月5日至11月27日

參加方法：活動期間到《社群》分享打卡熱點或旅遊靚相，加上帖文關鍵字 「#賞楓暢飲」

活動詳情

立即登記

特別推出新用戶限定送禮 活動

為招募更多有潛質的創作者加入《社群》，平台特別推出新用戶限定送禮活動，送出各種豐富禮品，例如主題樂園門票丶旅遊用品丶電子產品丶蛋糕券丶美妝護膚丶寵物用品等，人人出post都即有機會得獎！

更多《社群》送禮活動

立即到App Store/ Play Store 下載U Lifestyle App ，瀏覽精彩生活內容及資訊！

如有任何查詢或合作，請聯絡：U Lifestyle ( [email protected] )

媒體聯絡人：Hazel Tang，[email protected]

SOURCE U Lifestyle