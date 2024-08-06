【全新大型打卡王獎賞活動登場！】U Lifestyle《社群》聯乘各大品牌送出豐富獎品！

設主題打卡任務 角逐多個「打卡王」稱號！

活動將會每星期推出不同主題的 打卡任務 ，參加者可以角逐三個「打卡王」稱號及贏取相應禮品，包括「港玩港食打卡王」、「相機食先打卡王」及「Chill歎旅遊打卡王」。只要簡單分享本地打卡景點或靚相，即可角逐「港玩港食打卡王」，贏取主題樂園門票。喜歡飲飲食食的創作者可爭奪「相機食先打卡王」稱號，分享打卡美食即有機會贏走五星級酒店雙人自助餐。旅遊達人們更有機會成為「Chill歎旅遊打卡王」，免費帶走首爾或曼谷來回機票！只要鐘意打卡同分享，人人都有機會成為「打卡王」！

成為「社群打卡王」可獲額外現金賞

夠勤力打卡仲有機會角逐「社群打卡王」，贏取額外HK$1,000超市現金券兼專享「社群打卡王」福利！活動期間累積分享最多帖文的參加者即有機會獲得「社群打卡王」殊榮，勝出後不但能夠獲得試用活動通行證，率先免費試玩、試用、試食，其精選帖文更會被轉載於 U Lifestyle App 及旗下各大社交平台，包括 港生活 丶 U Travel 丶 U Food 丶 U Beauty 丶 U Blog 丶 ezone.hk 等，打卡贏獎品之餘更可獲免費宣傳機會！

人人打卡即有獎

人人都可以打卡同時享有免費福利！只要於活動期內在 《社群》 發佈加有主題關鍵字的帖文，就有機會贏取免費人氣茶飲或電子現金劵。

《社群》推出嶄新現金賞企劃

除了主題打卡獎賞活動，《社群》日前亦推出嶄新現金分成活動 — 《社群創作有價企劃》 。創作者發佈帖文即賺現金賞，內容更不受限制，無論是美食愛好者、時尚潮人或旅遊達人都可以隨時出post搵真錢，帖文獲每「千次瀏覽量」便可賺現金賞HK$8，瀏覽量越高收入愈多，精選帖文更可賺得每篇額外HK$30現金賞！只要一機在手，人人都可以輕鬆賺取被動收入！

隨時隨地出post賺錢 成為新一代理想職業

《創作有價企劃》為新一代帶來更彈性的工作模式，至今已成功吸引不少年輕U Creator加入，令《社群》成為2024最受新一代熱捧的平台之一！平台至今已集合超過一萬位高質U Creator活躍分享，總帖文量逼近30萬篇。相比起固定的全職工作，現今新一代更追求工作自由度與Work-life balance。現金分成活動正好為他們提供多一個賺取收入的渠道，讓他們能夠發揮創意，將自己的創作變為真實收入，而且工作時間彈性，想幾時出post賺錢都由自己話事。表現突出的創作者更有機會與各大商戶合作，為新一代帶來無限工作機遇。立即 免費成為U Creator ！

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來源： U Lifestyle

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