UBBF 2024即將召開 | AI加速UBB創新，共贏商業新增長

亮點一：最前沿產業觀點

UBBF 2024將重點探討超寬帶和AI雙螺旋如何協同發展。當下，AI大模型持續發展，AI應用加速普及，超寬帶UBB將積極應對AI時代對網絡的需求和挑戰，加速AI時代的發展。同時，將展示UBB網絡如何借助AI技術，在網絡部署、用戶體驗和網絡維護等方面實現高度自治，顯著提升網絡的智能化水平。

亮點二：最務實商業落地

UBBF 2024將分享與展示面向家庭業務、政企業務的創新實踐，以及商業增長的成功案例，讓參會者可以深入瞭解如何通過UBB網絡實現商業增長。此外，UBB網絡還基於帶寬升級、聯接升級、體驗升級等多種方式，助力運營商實現商業變現，邁向AI時代新高度。

亮點三：最創新產品技術

UBBF 2024通過UBB產業展館帶來「四最」體驗。一是「最全」展覽展示，匯聚超寬帶全系列解決方案與全場景應用；二是「最真」業務體驗，通過超過20種的真實業務演示，讓觀眾身臨其境；三是「最實」商業實踐，分享超過30個成功案例；四是「最新」產品與黑科技，引領超寬帶未來趨勢。

亮點四：最重磅行業大咖

UBBF 2024將彙集來自全球運營商、標準組織、行業協會等業界領袖，共同分享超寬帶產業的最新觀點。同時，華為頂級專家也將與客戶面對面交流，就AI時代網絡規劃與建設、商業成功等話題進行深入探討。

在邁向AI智能世界時，超寬帶產業的未來指向何方？超寬帶將為行業帶來怎樣的新增長？ 10月31日-11月1日，土耳其伊斯坦布爾，一起共同見證超寬帶領域的盛會。

SOURCE Huawei