嘉里物流聯網與三菱UFJ銀行聯手簽訂10億港元可持續發展掛鈎及社會責任銀團貸款 首個亞太區同類型貸款

香港2024年10月7日 /美通社/ -- 嘉里物流聯網有限公司（「嘉里物流聯網」；股份代號0636.HK）與由三菱UFJ銀行（「MUFG」）獨家牽頭的銀團簽訂一筆五年期的10億港元的可持續發展掛鈎及社會責任銀團定期貸款（「本貸款」）。本貸款為亞太區首個同類型銀團貸款，印證了嘉里物流聯網在物流業的領先地位及其對環境、社會及管治的承諾。

MUFG為本貸款的委任牽頭安排行、簿記行及包銷行，以及是本貸款的可持續發展掛鈎和社會責任貸款結構顧問。是次銀團獲得超額認購，展現MUFG無可比擬的銀團貸款安排及其於環境、社會及管治結構方面的設計能力；並同時透過其深厚的關係網絡，為客戶拓展投資者基礎。

本貸款透過最先進的環境、社會及管治結構量身定制，涵蓋可持續發展掛鈎貸款及社會責任貸款兩部份。根據本貸款條款，嘉里物流聯網將在社會責任項目上進行投資，為其於香港及中國內地所服務的社群作出積極影響。其他社會目標包括一系列符合資格的社會責任項目，旨在提供就業機會、基本服務，以及可負擔的基建設施。

嘉里物流聯網執行董事及首席財務主管鄭志偉表示：「是次反應熱烈的超額認購，彰顯銀行業對嘉里物流聯網為社會作出貢獻之正面影響的信任。嘉里物流聯網感謝MUFG領導公司首筆銀團貸款，此量身定制的環境、社會及管治結構足證嘉里物流聯網致力打造更環保、更安全、更緊密互通的世界。」

MUFG香港支店環球企業部（亞洲）香港區總經理葉霓玲表示：「我們很榮幸能繼續加深與嘉里物流聯網的合作。此筆標誌性的可持續發展掛鈎及社會責任銀團定期貸款進一步展現了嘉里物流聯網在物流業的領先地位，以及其對可持續發展的堅定承諾，同時亦再次肯定MUFG在協助客戶推動環保及業務目標上的努力。我們期待與嘉里物流聯網加深合作，攜手邁向可持續發展未來。」

關於嘉里物流聯網有限公司（股份代號0636.HK）

嘉里物流聯網是以亞洲為基地，擁有高度多元化業務及強大亞洲網絡覆蓋的國際第三方物流服務供應商，業務涵蓋一系列供應鏈解決方案，包括綜合物流、國際貨運（海陸空、鐵路及多式聯運）及電子商貿，以及工業項目物流和基建投資等。

嘉里物流聯網的辦事處遍佈全球60個國家及地區，於全球一半新興市場設立據點，其多元基建設施、廣泛國際樞紐覆蓋和本地專業知識遍及中國內地、印度、東南亞、獨聯體、中東、拉美及其他地區。

嘉里物流聯網有限公司於2023 年全年收入超過 474 億港元，於香港聯合交易所上市，並是恒生可持續發展企業基準指數成份股。

關於三菱UFJ金融集團

三菱UFJ金融集團（「集團」）是全球領先金融集團之一。集團總部位於東京，經過360年多歷史底蘊，在全球超過40個市場設有近2,000家分支機搆。集團擁有超過12萬名員工，提供包含商業銀行、信託銀行、證券、信用卡、消費金融、資產管理和租賃等全方位服務。

集團旨在「成為全球最值得信賴的金融集團」，通過旗下公司之間的密切合作，靈活應對客戶的財務需求服務社會，促進共用和可持續增長，建設一個更美好的世界。集團股票在東京、名古屋和紐約證券交易所交易。

三菱UFJ銀行股份有限公司是日本最大的商業銀行，擁有覆蓋40多個國家和地區的全球網路。在日本以外，該銀行為世界各地的企業、政府和個人提供廣泛的商業/投資銀行的產品和服務。集團在亞太地區的18個市場開展業務 - 澳大利亞、孟加拉、中國、香港、印尼、印度、韓國、老撾、馬來西亞、緬甸、紐西蘭、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、臺灣、泰國和越南。

敝行還與東南亞一些最知名的銀行（越南工商銀行、泰國大城銀行、菲律賓安全銀行、印尼金融銀行）建立了戰略夥伴關係，進一步擴大了其在整個地區不可取代的網路。

根據集團目前截至 2026 財年的三年中期業務計劃，集團正積極尋求擴大和投資亞洲成長的機會。這將以不懈地關注捕捉經常性收入機會為指導；在新領域挑戰自我；利用印度等主要市場的成長，培育亞洲數位策略，同時鞏固並專注於核心競爭力。

SOURCE 嘉里物流聯網有限公司