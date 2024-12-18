Ultima Markets創造歷史，成為首家加入聯合國全球契約組織的差價合約經紀商

該契約使經紀商的業務實踐與聯合國全球契約組織的十項原則保持一致，進一步強化他們對可持續發展的承諾。其目標是推動整個金融服務業在環境責任、社會公平和良好治理方面的發展。

全球聯盟

加入這個組織，標誌著Ultima Markets在構建更具包容性和可持續性的全球經濟方面取得了重要進展。作為涵蓋167個國家、擁有超過25,000多個企業構成的全球網路一分子，公司將與國際領袖攜手合作，共同應對氣候變化，促進平等，並推動經濟繁榮。

公司治理與可持續發展董事會顧問Jean Philippe表示：「透過加入此組織，我們提供專業及遵守商業道德的金融服務，並為可持續發展的未來作出貢獻。可持續發展是我們的核心使命。」

「作為金融科技產業的重要參與者，我們專注於確保我們的營運模式和業務實踐與全球目標保持一致。」

與全球目標保持一致

這家金融科技公司旨在透過促進金融知識的教育，提升員工和大眾對金融認知的能力，培養支持「可持續發展目標4：優質教育」的文化。同時，公司對「可持續發展目標9：產業、創新和基礎設施」的重視，反映了他們透過創新技術改善金融服務可及性的承諾。

作為多元化交易平台，該公司承諾採用環保的辦公室措施，透過減少對環境的影響，促進實現「可持續發展目標13：氣候行動」。他們將繼續支持該契約和其他全球合作夥伴，以實現「可持續發展目標17：建立多元夥伴關係」。

Ultima Markets致力於透過教育、創新、氣候行動和多元夥伴關係，為客戶提供長期價值，同時積極為更廣泛的可持續發展項目做出貢獻。

Ultima Markets是一家持牌經紀商，提供250多種金融工具交易服務。我們在全球設有15個辦事處，擁有2000多名專業人員，服務涵蓋172個國家和地區。欲了解更多資訊，請訪問官方Facebook、X、Instagram、LinkedIn和YouTube。

SOURCE Ultima Markets Ltd