Umbra 獲選參與 NRO 策略商業提升第三階段，以增強美國搜尋與援救能力

華盛頓2024年12月5日 /美通社/ -- Umbra 是營運全球最高解像度的商業合成孔徑雷達 (SAR) 衛星的垂直整合太空科技公司，已被美國國家偵察局 (NRO) 選擇參與商業雷達能力合約第三階段。該合約是 NRO 的策略商業增強 (SCE) 計劃一部分，透過評估和利用創新商業 ISR（情報、監視和偵察）解決方案，增強美國政府的日常情報架構。

第三階段建基於第二階段的成功，並強調向美國政府擴大 SAR 數據規模，從而滿足災難應變、環境監測與危機管理等關鍵需要。在早期階段中，Umbra 經軌道效能與任務實用的成功驗證而取得改善。這有助該公司在美國政府的 ISR 框架中，進一步整合國內搜尋與援救能力。

策略計劃總監 Omar Wheatley 表示：「進入第三階段，標誌 Umbra 的 SAR 能力發展重要時刻。我們很高興與 NRO 加深合作，繼續提供業界領先兼優質 SAR 數據，提升國家情報與國防能力。」

Umbra 的 SAR 衛星收集數據較其他供應商多達五倍，從而透過數量和負擔方面，提供前所未有的價值。Umbra 行政總裁 David Langan 表示：「我們身為百分百美國的公司，很自豪地以最低成本向 NRO 提供最多數據兼最佳數據，並為納稅人盡量提升價值。」

Umbra 已與 NRO 建立長期關係，早於 2022 年底獲選參加商業雷達能力合約第二階段，並於 2024 年初的第二階段選項中，獲選參加商業射頻能力焦點領域的第二階段。

本月較早前，Umbra 在2024 年商業遙感全球排名中，全球 SAR 數據質素排名第一，以及 SAR 持續性排名第二。自 2015 年成立以來，Umbra 已成為遙感界領袖。該公司提供突破性 SAR 影像科技和多個專利衛星解決方案，而帶來不分天氣好壞，也不分晝夜的監測。Umbra 在可靠、精準和情報收集方面，繼續訂立全新標準，並協助政府和商業客戶達到任務成功。

關於 Umbra

Umbra 是垂直整合太空科技公司，為商業和政府客戶提供衛星技術解決方案和情報數據服務。我們的頂尖產品協助客戶解決複雜業務、環境和安全難題。Umbra 在美國成立、集資、建造和運營。我們的總部位於加州聖巴巴拉，並於德薩斯州柯士甸和華盛頓哥倫比亞特區設有據點。如欲更多資料，請瀏覽 https://umbra.space。

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