沙特阿拉伯在UNCCD第16屆締約方會議（COP16）開幕式上接任會議主席國

在聯合國土地退化會議首日議程中，旱災韌性成為焦點，並正式啟動利雅德全球抗旱韌性夥伴關係（Riyadh Global Drought Resilience Partnership）

沙特阿拉伯利雅德2024年12月4日 /美通社/ -- 在開幕式上，沙特阿拉伯王國正式當選為聯合國防治沙漠化公約第16屆締約方會議（UNCCD COP16）主席國。沙特阿拉伯在利雅德（Riyadh）舉行的UNCCD COP16開幕全體會議中，正式獲得主席國認可，開啟為期兩年的任期，致力於推動全球在土地恢復與旱災韌性方面的行動。

政策制定者、國際組織、企業、非政府組織及其他關鍵利益相關者齊聚沙特阿拉伯利雅德（Riyadh），共同尋求應對土地退化、旱災與沙漠化等全球緊迫危機的國際解決方案。在大會正式開幕式上，UNCCD COP16主席、沙特阿拉伯環境、水利與農業部長Abdulrahman Abdulmohsen AlFadley工程師歡迎與會者。在開幕致辭中，他呼籲國際社會採取果斷行動，因為UNCCD的目標是到2030年恢復15億公頃的土地。

「沙特阿拉伯期待在UNCCD COP16上加強國際努力，應對重大環境挑戰，並促進與其他國際環境協議的整合，包括《里約公約》中的氣候變遷和生物多樣性協議，所有這些目標旨在實現雄心勃勃的成果，對土地保護進行質的飛躍，減少土地退化，並建立全球應對乾旱的能力。」

「每年有超過1億公頃的土地遭到退化，影響超過30億人，並造成超過6萬億美元的生態系統服務損失，同時推動食品和水資源不安全。此次COP將成為一個歷史性的時刻，旨在限制全球範圍內的土地退化和乾旱，」AlFadley部長補充道。

「利雅德COP16將於12月2日至13日舉行，這是史上規模最大的UNCCD COP，首次設立綠色區域，旨在促進多邊行動並推動土地復原計劃的資金籌集。」加強全球抗旱韌性是利雅德COP16的重點議題，首日便宣佈了三項重大國際計劃。利雅德全球抗旱韌性夥伴關係將協同並放大國際間在抗旱韌性上的行動，並將全球應對方式從被動危機管理轉向積極預防。在開幕式上啟動的利雅德全球抗旱韌性夥伴關係（Riyadh Global Drought Resilience Partnership），獲得了來自石油輸出國組織基金（OPEC Fund）和伊斯蘭開發銀行（Islamic Development Bank）各自提供的10億美元額外承諾。這些額外承諾還包括沙特阿拉伯對該倡議提供的1.5億美元資金。同時，國際乾旱韌性觀測站（International Drought Resilience Observatory）和全球乾旱圖譜（Global Drought Atlas）的啟動將有助於加強全球乾旱的監測、預防和意識提升。

在開幕式上，UNCCD執行秘書Ibrahim Thiaw向沙特阿拉伯在土地退化領域的領導地位致敬，他表示：「我想對沙特阿拉伯王國在提升全球土地恢復和乾旱韌性議題方面的願景和領導力表達最深的感謝；無論是透過G20、主辦這場具有里程碑意義的COP並建立其遺產、沙特綠色倡議，還是最近的中東綠色倡議。」

在利雅德多邊談判前夕，UNCCD與波茨坦氣候研究所（Potsdam Institute for Climate Research）合作發佈了一份新報告，強調了土地退化所帶來的日益嚴重的全球緊急狀況。報告的主要發現指出，不可持續的農業實踐所造成的損害，農業佔全球森林砍伐的80%及淡水使用的70%，同時，23%的溫室氣體排放來自農業、林業和土地使用。與此同時，根據最新的UNCCD報告，全球46%的土地被劃分為乾旱地區。

利雅德COP16簡介：

聯合國防治沙漠化公約第16次締約方大會（UNCCD COP16）將於2024年12月2日至13日在沙特阿拉伯利雅德市大道（Boulevard Riyadh City）舉行。本次大會以「我們的土地，我們的未來」（Our Land. Our Future）為主題，將慶祝聯合國防治沙漠化公約30週年，並旨在促進多邊行動，應對土地修復、抗旱韌性、土地所有權以及沙塵暴等關鍵議題。

欲了解更多有關聯合國防治沙漠化公約第16次締約方大會（UNCCD COP16）的資訊，或註冊參加綠區（Green Zone）活動，請瀏覽UNCCDCOP16.org。

SOURCE UNCCD COP16