UNESCO--華為開放學校項目將推動埃及、巴西和泰國的教育轉型

在開始實施前，二期項目先完成了項目設計。設計階段於2024年4月啟動，明確了這三個國家的具體需求和優先事項。

這是在數字學習週期間由聯合國教科文組織和華為聯合舉辦的全民開放學校論壇上宣佈的。論壇重點介紹了2020年至2024年在埃及、埃塞俄比亞和加納開展的第一階段的經驗教訓和成果，並為第二階段的實施提供了寶貴的見解。

出席論壇的嘉賓包括埃及教育和技術教育部長Mohamed Abdel Latif閣下、加納教育部長Yaw Osei Adutwum博士、埃塞俄比亞、泰國、巴西教育部的代表，以及聯合國教科文組織和華為的代表。

阿拉伯埃及共和國教育和技術教育部長Mohamed Abdel Latif閣下表示「在埃及，我們已經開始了一場變革性的教育之旅，我們的信念植根於技術不僅僅是一種工具，而是釋放潛能、培養創造力和為教育工作者和學習者擴大機會的催化劑。這個項目第一階段的成功證明了我們的教育工作者和合作夥伴的奉獻精神。」

開放學校項目與華為的TECH4ALL數字包容倡議均致力於通過技術連接學校、為教育工作者提供ICT技能培訓，以及開發數字教育資源。

華為TECH4ALL數字包容項目辦公室主任劉明菊表示：「開放學校旨在通過聯接、能力和內容推動教育行業實現以人為本的數字化轉型。我們與夥伴攜手合作，根據每個國家的需求定制技術解決方案，我們相信這可以為所有人提供公平、包容的終身學習機會。」

在泰國，開放學校項目旨在增進教育領域的福祉。在2018–2037國家戰略的指導下，該項目將建設10所智慧學校，擴大智慧課堂的使用，並提供ICT技能培訓和數字平台學習資源以增強教師的能力培養。

在巴西，開放學校項目致力於推進包容和綠色學習。該項目與巴西的互聯學校戰略不謀而合，計劃建設五所智慧學校，通過兩處數字培訓中心為教師提供ICT技能培訓，以及通過提供數字課程實現在線學習。

泰國和巴西的項目將分別作為東盟和拉丁美洲地區的標桿項目。

在埃及，開放學校一期項目建立了一個新的遠程學習中心，使95萬名教育工作者從中受益，二期項目將為更多教師提供ICT技能培訓，延續一期項目的良好勢頭。

在加納和埃塞俄比亞，開放學校一期項目在推進教育技術和賦能教育工作者方面取得了重大成果：

加納完善了其國家教育平台，制定了面向教師的ICT能力框架，為10所學校提供了ICT設備，使1,000名教師和3,000名學生從中受益。

埃塞俄比亞為24所試點中學的12,000名學生和250名教育工作者提供了設備和培訓，並編寫了第一版EdTech培訓手冊，推動實施新的數字教育戰略（2023–2028年）。

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SOURCE 華為