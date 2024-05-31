Unite推出革命性的Web3遊戲基礎設施和價值200萬美元的遊戲內空投活動

新加坡2024年5月31日 /美通社/ -- Taki Games，領先的Web3移動遊戲網絡，宣布其品牌重塑為Unite。這一戰略舉措標誌著首個專門應用于大規模用戶場景的Web3移動遊戲Layer 3區塊鏈網絡正式發佈。

兩年前，Taki推出了其首個去中心化應用程序Taki Social，並圍繞它建立了一個強大的社區。近期，Taki社區進軍Web3遊戲，取得了顯著的增長並驗證了市場需求。自2024年1月以來，Taki的遊戲dApp已創建了超過170,000個新的獨立錢包，發布了超過100款遊戲和迷你遊戲合集，總下載量超過500萬，月活躍用戶超過300,000。這些遊戲和用戶均將遷移到Unite。

Taki重塑為Unite源於認識到目前Web3移動遊戲開發中的基礎設施限制，如高昂的Gas費用和網絡擁堵問題。這些問題阻礙了實時數據交互和鏈上驗證，導致Web3移動dApp體驗差。另外使用傳統遊戲開發工具的開發者也面臨不少挑戰。為了解決這些問題，Unite旨在與更廣泛的社區分享其Web3遊戲開發專業知識和工具，將這些最佳實踐轉化為Web3邁向大眾市場的重要基石。

在新的Unite品牌下，這些最佳實踐和工具將被整合到一個全面的端到端Layer 3區塊鏈解決方案中，以支持大規模應用場景下的Web3移動遊戲運營。Unite象徵著Web3移動遊戲生態系統中各方利益相關者的聯合協作，包括玩家、Web3社區、品牌、移動遊戲開發者、營收合作夥伴、廣告商和渠道合作夥伴等，共同推動Web3移動遊戲的快速迭代和增長。

全球有超過28億的移動遊戲玩家，而傳統移動遊戲行業正面臨增長挑戰，Web3則為移動遊戲的增長提供了巨大的市場機會。Unite團隊憑藉對移動遊戲行業和Web3技術的深刻理解，旨在升級移動遊戲行業，實現Web3技術的廣泛應用。

Unite將分階段推出其針對Web3移動遊戲的Layer 3區塊鏈解決方案的詳細信息，包括：

Unite區塊鏈節點組件

圍繞移動設備的去中心化物理基礎設施（DePin）

無縫的Web3移動遊戲錢包解決方案SDK

支持Unity、Cocos、React Native、Flutter和HTML5等主流引擎的遊戲開發服務SDK

Web3移動遊戲發布和用戶增長策略

這些工具和最佳實踐將顯著提升Web3移動遊戲體驗，提高遊戲開發效率，並提供可持續的經濟模型，以擴展和增加Web3遊戲用戶群。

Unite領導團隊擁有超過50年的遊戲行業經驗。Unite首席執行官Weiwei Geng曾領導開發了創收超過4億美元的熱門移動遊戲。Unite聯合創始人Kevin Chou是一位連續創業者，曾創立Kabam，以成功發布移動遊戲作品如《Marvel Contest of Champions》而聞名。Kabam在2017年被韓國移動遊戲巨頭Netmarble和美國FoxNext Games以10億美元收購，成為當時最大的遊戲行業收購之一。

Unite首席執行官Weiwei Geng表示："移動遊戲是Web3技術大眾化實際可行的戰略路徑。我們在最近推出的一系列Web3移動遊戲中更清晰地看到了這一趨勢。然而，現有的基礎設施限制了這一潛力的增長。因此，我們可以利用我們團隊的經驗和到目前為止所建立的一切來解決這些挑戰，將Web3帶入大眾市場。"

作為其發布的一部分，Unite還宣布即將在其旗艦移動遊戲《Mom's Kitchen》中舉辦首個遊戲內獎勵賽季，該遊戲在全球範圍內擁有超過50萬次下載。玩家可以通過遊戲玩法和互動賺取Unite積分，這些積分稍後可兌換獎勵。Unite為此次活動分配了超過價值200萬美元的獎勵，玩家可以通過關注Unite社區公告了解更多信息。

關於Unite

Unite的使命是為應用于大規模用戶場景的Web3移動遊戲構建首個Layer 3區塊鏈解決方案，目標是將全球28億玩家和移動遊戲市場每年產生的900億美元收入引入Web3。專注於通過遊戲內價值反哺提升玩家體驗，Unite提供了一個全面的L3解決方案，包括鏈、客戶端、生態系統，及建立在數十億日活移動設備上的去中心化物理基礎設施（DePin）。

由移動設備、遊戲和Web3基礎設施領域的資深人士創立，Unite正在引領移動遊戲玩法的創新變革。

欲了解更多信息，請訪問Unite的 官方網站 ，關注我們的 X ，並加入Unite Discord 社區。

SOURCE Taki Games