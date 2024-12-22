引擎啟航築夢灣區，Unity技術開放日香港站圓滿落幕

作為本次大會的重磅議題，Unity中國團結引擎負責人左瑞文以《團結引擎及未來展望》為題，全面闡述了團結引擎的技術創新與發展規劃。團結引擎經過一年的持續迭代，已完成多個大版本更新，在微信小遊戲、車機版、OpenHarmony、AIGC等領域實現突破。未來，團結引擎將持續深化本土化創新，不斷優化性能與開發體驗，助力中國開發者打造更多優質作品。

在技術專場環節，Unity中國工業業務負責人張黎明重點解讀了開發者最關注的Unity 6新特性，並通過現場演示展現了這些革新如何提升遊戲開發效率與品質。同時，Unity中國遊戲發行業務負責人王巍介紹了Unity遊戲發行業務的最新進展與服務體系，重點闡述了如何幫助開發者在產品運營、市場推廣和變現優化等環節實現突破。



中國遊戲市場蓬勃發展，其中小遊戲賽道表現尤為亮眼，已成為全球矚目的增長引擎。目前，微信小遊戲累計用戶突破10億，月活躍用戶高達5億，展現出巨大的市場潛力。在這片沃土上，團結引擎已助力超過400款微信小遊戲成功上線，帶來了《誅仙手游》、《遠征2》、《無盡冬日》、《最強祖師》等精品力作，同時也見證了小遊戲從2D輕量級向3D重度化演進的技術突破。為進一步賦能開發者搶佔小遊戲市場，Unity中國副總裁肖蓓蓓深入解析了團結引擎在小遊戲市場的戰略佈局。而Unity中國引擎底層架構技術主管趙亮則通過平台適配、啟動優化、邊下邊玩等核心技術的實戰分享，為開發者帶來了一套完整的小遊戲開發優化方案。

在移動生態創新發展的新階段，OpenHarmony正吸引越來越多開發者的關注，為此 Unity中國OpenHarmony技術負責人劉偉賢詳細介紹了團結引擎的技術優勢。通過完整的打包工作流和深度優化的技術方案，未來團結引擎將為OpenHarmony生態帶來更多高品質遊戲與實時3D內容，助力開發者快速實現創新應用落地。

今天，匯聚了金融與創意優勢的香港，正孕育著一批極具特色的遊戲開發團隊。本次大會特邀多位香港本地遊戲產業的傑出代表分享創業心得。遊戲奇跡創辦人、香港資訊科技大獎得主王文暉將以其25年的遊戲開發經驗，從技術創新、團隊管理、市場策略等多個維度，為新一代遊戲創作者提供寶貴的實戰經驗。犁浦工作室創辦人戴寧昆則以獨立遊戲製作者的獨特視角，分享了從創意到盈利的實戰經驗與避坑指南。而比思奧共同創辦人林俊佑帶來的遊戲數據分析方法論，也為開發者提供了以數據驅動決策、實現精準化運營的實用工具。

Unity技術開放日2024收官站選擇香港，既傳承了這座城市兼容並蓄的精神，更印證了大灣區遊戲產業的勃勃生機。這一年來，從Unite2024到各地技術開放日，團結引擎不斷突破創新，與開發者共同見證了中國遊戲產業的跨越發展。未來，Unity中國將攜手本地開發者打造充滿活力的遊戲產業生態，以技術創新為引擎，助力大灣區數字創意產業駛入發展快車道！

SOURCE Unity China