Universal Robots 的調查顯示，製造商紛紛採用人工智慧

丹麥歐登塞2024年8月28日 /美通社/ -- 丹麥協作機器人 (cobot) 公司 Universal Robots (UR) 最近向北美和歐洲的 1,200 間製造商詢問對科技的運用，以及計劃如何投資未來。在調查中，超過 50% 的參與者表示已經在生產上運用人工智慧 (AI) 和機器學習 (ML)。

Universal Robots 策略與創新副總裁 Anders Billesø Beck 表示：「人工智慧不只是噱頭，雖然這可能是過去兩年的常見話題，但人工智慧和機器學習是當今製造業創新和效率的關鍵驅動力。」

展望未來，48% 的製造業者計劃在 2025 年前加大投資人工智慧和機器學習，並表示這些技術將繼續在製造業的未來發揮關鍵作用。

「我們對物理 AI 相當有興趣。我們的 UR+ 生態系統不斷擴張，這方面的主要驅動力是來自我們合作夥伴，包括不斷增加的 OEM 夥伴的 AI 應用程式和解決方案快速增加，為客戶開拓了全新商機。」Anders Billesø Beck 說道。

其他亮點

調查顯示 數位化 (Digitalization) 的重要性日趨顯著 ，有 47% 的製造商目前使用物聯網 (IoT)、雲端運算和數位孿生 (Digital Twins) 等科技。這些工具可協助製造商透過模擬和預測性維護來最佳化作業、減少停機時間並節省成本。這使製造商能夠轉而採用更具彈性、高混合度的生產模式，以更好地滿足市場需求。

，有 47% 的製造商目前使用物聯網 (IoT)、雲端運算和數位孿生 (Digital Twins) 等科技。這些工具可協助製造商透過模擬和預測性維護來最佳化作業、減少停機時間並節省成本。這使製造商能夠轉而採用更具彈性、高混合度的生產模式，以更好地滿足市場需求。 超過 50% 的受訪者認為改善產品品質、提高生產力和提高準確性是採用新科技的主要原因。此外，30% 的製造商正在使用科技以改善工作環境，而 26% 的製造商則是由可持續發展為目標推動。

雖然 32% 的製造商最關心的依是投資報酬率，但其他因素如可用性、專業知識、安全性及潛在中斷性也很重要 (都在 20% 左右)。

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關於本調查

本調查的信心率為 99%，收集了來自歐洲和北美七個不同國家共 1,195 名參與者的回應。參與者分別代表 569 間大型企業及 278 間中小型公司。這些公司來自各行各業，主要是製造、醫療保健、飲食以及汽車。

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SOURCE Universal Robots A/S