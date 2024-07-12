Universal Robots 在不斷擴張的生態系統中推出 逾500 種創新產品，迎來重要里程碑

丹麥歐登塞2024年7月12日 /美通社/ -- 丹麥協作機器人 (cobot) 公司 Universal Robots 迎來新的里程碑，宣布其 UR+ 生態系統現已推出 500 多種產品。

這無疑標誌著 UR+ 生態系統的重大成長。回想2016年 UR+ 設立之初，其目標是將 Universal Robots（UR）打造成類似開源平台的園地，並結合「無限賦能」的理念，協助開發者創建具突破性的解決方案。如今，UR+ 生態系統同時針對硬體和軟體，提供各式各樣的元件、套件、應用程式和解決方案，藉此滿足不同領域的客戶需求。

「Universal Robots 的核心價值建立在協作基礎之上，這里程碑清楚揭示我們是協作機器人領域的首選平台。」Universal Robots 主席 Kim Povlsen 表示：「我們的生態系統令人驚嘆，內有數百間合作夥伴公司，從小型開發商初創公司到成熟的知名品牌，真的是一個多功能且不斷擴大的生態系統。」

UR 生態系統提供的產品從簡單的應用工具（如夾爪）到全面的解決方案（如堆棧和焊接）。近年來，開發全方位解決方案是大勢所趨，生態系統越來越注重為客戶提供全套解決方案，以滿足最常見的自動化需求。

另一個重要趨勢，則是採用AI技術的應用程式和解決方案在數量上迅速成長https://www.universal-robots.com/landing-pages/2024q2/explore-the-future-of-ai-and-robotics/。此外, UR 也針對新一代重載型協作機器人，增加一系列與之相容的新產品。

Kim Povlsen 表示：「UR+ 生態系統正以前所未見的速度快速成長。而隨著物理AI成為帶動機器人技術的新領航員，我們也將持續看到既新穎又具突破性的創新產物，快速加入 UR+ 生態系統的行列。對於 UR 來說，最重要的是透過易於使用的科技為客戶提供選擇，不斷挑戰自動化的極限，以及讓自動化變得更容易。」

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SOURCE Universal Robots A/S