Universal Robots 攜手 MiR 在丹麥開設新的機器人中心

隸屬於 Teradyne Robotics 公司的全球機器人領導者 Universal Robots (UR) 和 Mobile Industrial Robots (MiR) 將共用總部以提升綜效並加速先進機器人領域的創新。

丹麥歐登西2024年5月22日 /美通社/ -- 丹麥協作式機器人 (cobot) 公司 Universal Robots 和丹麥 AMR（自主移動機器人）製造商 MiR 於今天慶祝他們位於丹麥歐登西，佔地 20,000 平方公尺的新總部隆重開幕。

包括 NVIDIA 和西門子 (Siemens) 在內的 UR 和 MiR 全球生態系統中的合作夥伴均出席本次活動，Teradyne Robotics 及其旗下子公司同時宣布了與這兩家夥伴公司的多項合作。

Teradyne Robotics 集團總裁 Ujwal Kumar 表示：「這個新總部的啟動象徵 Teradyne Robotics 的重要里程碑，因為我們將兩家機器人創新領先公司結合在一起。我們將擁有最佳環境，來發展在市場上已有高度需求的技術能力。」

MiR 總裁 Jean-Pierre Hathout 在新的機器人中心表示：

「我們新成立的總部旨在促進創新，為我們的團隊提供完美環境，以期開發出徹底改變自動化領域的領先解決方案。 MiR 致力於為物料處理提供一站式服務，持續強化我們的技術力，藉此符合我們全球大型客戶不斷推升的需求。我們最近所推出，採用人工智慧技術的 MiR1200 Pallet Jack 正好能體現出我們專心致志的精神。我很高興能見證我們的努力所帶來變革性的影響，並且在這個最先進的場域中向我們的客戶和合作夥伴展示 MiR 和 UR 的產品。」

Universal Robots 總裁 Kim Povlsen 補充道：

「自我們公司成立以來，UR 已成為數千位客戶和數百個生態系統合作夥伴的首選平台。這棟美麗的建築反映出我們強大的設計理念，為我們提供絕佳的環境，讓我們致力於達成使命，打造不分時地、人人受用的自動化工具。」

先進自動化的轉型力量

開幕活動包括由 NVIDIA 機器人和邊緣運算事業部副總裁 Deepu Talla、西門子工廠自動化執行長 Rainer Brehm 和 Teradyne Robotics 集團總裁 Ujwal Kumar 參與的座談會。座談會成員討論了實體 AI 在各產業的使用情況，強調先進自動化在企業和工作場域中所發揮的轉型力量。

開幕典禮的照片和專題討論的影音片段可以在UR 和 MiR 社群媒體頻道上觀看，並且很快將會在此處發佈。

新總部圖

片

關於 UR

關於 MiR

關於 Teradyne Robotics

SOURCE Universal Robots A/S