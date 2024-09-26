Universal Robots 提升 UR20 和 UR30 的負載

提升高負載協作型機器人的承載能力，將顯著增強客戶的生產效率和產出。

丹麥歐登塞2024年9月26日 /美通社/ -- 丹麥協作機器人公司 Universal Robots 現提升其新一代高負載協作型機器人 UR20 和 UR30 的有效負載，在不增加客戶成本的前提下，提升其負載能力。

這項更新為協作型機器人在頂部升降位置時，總有效負載（包括末端效應器）分別提升至 25 和 35 公斤，這對於堆棧應用和解決方案特別有利。

產品總監 Tero Tolonen 表示：「Universal Robots 不斷測試和開發我們的產品，我們希望讓合作夥伴和客戶能第一時間體驗我們新研發的功能。這次更新讓客戶能夠在不增加成本的情況下，提高生產力。這正是我們對創新的熱情如何為客戶創造更多利潤的一個範例。」

這項負載強化的更新無需購買任何新產品，並能在短短幾分鐘內即可完成。只需將 UR 的 PolyScope 軟體更新到 5.19 或更新版本，即可解鎖增加的有效負載。2024 年出貨的 UR20 和 UR30 將自動支援使用更高承載所需的軟體。

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本週在上海舉行的中國國際工業博覽會上首次展示了具有增加載荷的 UR20 堆棧應用。

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關於 Universal Robots

Universal Robots 是協作型機器人的全球領導者，其產品已在各個行業廣泛應用。我們的使命簡單明確：將自動化帶到每一個角落，讓所有人都能受惠。我們在全球銷售超過 90,000 多台協作型機器人。我們提供使用者友善的平台，搭配介面直觀的 PolyScope 軟體、屢獲殊榮的培訓課程、全面的售後服務以及全球最大的協作型機器人生態，為客戶提供創新和多元選擇。

Universal Robots 是 Teradyne Robotics（納斯達克股票代碼：TER）旗下的一個事業部門。Teradyne 是自動測試設備和前沿機器人技術的領先供應商。

欲參考更多資訊，請瀏覽官方網站 www.universal-robots.com。

SOURCE Universal Robots A/S