UNLIMEAT手撕豬肉卷現已在香港所有星巴克門店上市

此外，UNLIMEAT的產品還出現在中國大陸的450家食其家(Sukiya)餐廳的菜單上，而食其家是全球三大牛丼連鎖餐廳之一。UNLIMEAT首席執行官Min Keumchae表示：「自從我們在香港推出首款產品以來，我們一直夢想著能夠在星巴克推出新品。我們的手撕豬肉在美國一直是最受歡迎的產品，因此，我們很高興能夠通過星巴克將這款產品介紹給香港人。我們能夠推出一款包含我們產品名稱的菜單選項，這對我們來說尤其具有意義。」

星巴克一直在推出植物基菜單項目，作為「價值消費」趨勢的一部分，該趨勢逐漸增長，並強調全球環境和動物福利的重要性。

關於UNLIMEAT

UNLIMEAT利用通常在食品生產過程中被丟棄的各種副產品，來制作營養豐富的植物基產品。這包括米糠和脫脂大豆粉，有助於減少浪費，並重新利用「丑陋的農產品」。該公司起源於通過重新利用因尺寸小、有劃痕或顏色不均勻等特性而經常被丟棄的「丑陋的農產品」來減少浪費的想法。UNLIMEAT經營著亞洲最大的植物肉專用工廠，目前正在推出各種韓式純素產品，為植物基市場增添正宗的韓國風味，產品包括冷凍紫菜包飯、韓式飯團、韓式餃子和無麩質蛋糕。

SOURCE UNLIMEAT