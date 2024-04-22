UNLIMEAT手撕豬肉卷現已在香港所有星巴克門店上市

22 4月, 2024, 23:04 CST
- 從4月16日開始，星巴克推出最新的植物基餐品——UNLIMEAT手撕豬肉卷。
- UNLIMEAT與星巴克的合作是UNLIMEAT與香港全球化公司的一系列合作中最新的一個，這些公司包括Seven Eleven和宜家。
香港2024年4月22日 /美通社/ -- UNLIMEAT於16日宣布，該公司的手撕豬肉卷(Pulled Pork Wrap)在香港所有星巴克(Starbucks)門店上市。UNLIMEAT手撕豬肉卷是一款全植物基產品，包含UNLIMEAT手撕豬肉，搭配清爽的胡蘿卜、色彩鮮艷的紅卷心菜和脆嫩的生菜，一起包裹成一份令人滿足又毫無罪惡感的美食。
自2020年首次進入香港市場以來，UNLIMEAT通過與世界級的中餐廳（例如Mott 32、Crystal Jade和Trust Congee King）建立合作關系，擴大其在香港的影響力，為這些餐廳提供植物基菜單選項。2022年，為了紀念地球日，宜家香港(IKEA HK)推出了使用UNLIMEAT產品的替代肉類菜單，Seven Eleven也推出了兩款包含UNLIMEAT標志性產品韓國燒烤的餐品。
此外，UNLIMEAT的產品還出現在中國大陸的450家食其家(Sukiya)餐廳的菜單上，而食其家是全球三大牛丼連鎖餐廳之一。UNLIMEAT首席執行官Min Keumchae表示：「自從我們在香港推出首款產品以來，我們一直夢想著能夠在星巴克推出新品。我們的手撕豬肉在美國一直是最受歡迎的產品，因此，我們很高興能夠通過星巴克將這款產品介紹給香港人。我們能夠推出一款包含我們產品名稱的菜單選項，這對我們來說尤其具有意義。」
星巴克一直在推出植物基菜單項目，作為「價值消費」趨勢的一部分，該趨勢逐漸增長，並強調全球環境和動物福利的重要性。
關於UNLIMEAT
UNLIMEAT利用通常在食品生產過程中被丟棄的各種副產品，來制作營養豐富的植物基產品。這包括米糠和脫脂大豆粉，有助於減少浪費，並重新利用「丑陋的農產品」。該公司起源於通過重新利用因尺寸小、有劃痕或顏色不均勻等特性而經常被丟棄的「丑陋的農產品」來減少浪費的想法。UNLIMEAT經營著亞洲最大的植物肉專用工廠，目前正在推出各種韓式純素產品，為植物基市場增添正宗的韓國風味，產品包括冷凍紫菜包飯、韓式飯團、韓式餃子和無麩質蛋糕。
SOURCE UNLIMEAT
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